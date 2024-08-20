Байден упомянул фразу Киссинджера о Европе после Наполеона

46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден освежил у всех в памяти на съезде демократов в Чикаго слова скончавшегося в 2023 году американского государственного деятеля Генри Киссинджера, который сначала занимал пост советника президента США по национальной безопасности, а после — государственного секретаря страны, о Европе после Наполеона. Об этом информирует российское агентство ТАСС.
Действующий американский лидер уверяет, что потратил 190 часов с лидерами европейских стран, дабы усилить международную военно-политическую организацию НАТО. Более того, по его словам, Организацию Североатлантического договора в итоге получилось укрепить, поскольку Финляндская Республика и Швеция теперь имеют членство в союзе.
Джо Байден вспомнил, что перед тем, как Киссинджер умер, у них состоялся телефонный разговор, в котором бывший государственный секретарь Соединённых Штатов Америки заявил, что со времён французского государственного деятеля и полководца Наполеона Бонапарта Европа не смотрела на Российскую Федерацию без опаски.
Кроме того, во время своего выступления в третьем по численности населения городе США Байден дал обещание, что демократ Камала Харрис, в случае, если она победит на предстоящих ноябрьских выборах, ни за что "не склонится" перед главой России Владимиром Путиным.
Фото: commons. wikimedia. org / Phil Roeder (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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