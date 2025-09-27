Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зелёный чай с лимоном и перцем для бодрости
Зелёный чай с лимоном и перцем для бодрости
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:30

Напиток, который старше пирамид и моложе кофе: почему именно зелёный чай можно пить каждый день

Зелёный чай снижает риск инсульта и укрепляет сердечно-сосудистую систему — сообщил доктор Крутик Нанавати

Зелёный чай давно стал не просто напитком, а частью здорового образа жизни. Его выбирают за лёгкий вкус, бодрящий эффект и целый спектр полезных свойств. По словам доктора Крутик Нанавати, именно зелёный чай — единственный вид чая, который можно пить ежедневно без риска для здоровья.

"Масштабное исследование с участием более 100 000 человек подтвердило, что люди, которые пьют зелёный чай, по крайней мере, три раза в неделю, были менее склонны страдать от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта", — рассказал доктор Нанавати.

Сравнение: зелёный чай и другие виды чая

Вид чая Состав Польза Ограничения
Зелёный катехины, витамины, эфирные масла снижает давление, улучшает работу сердца и мозга, богат антиоксидантами нежелателен при тревожности, тахикардии
Чёрный теафлавины, кофеин тонизирует, помогает при усталости может повышать давление и раздражать ЖКТ
Белый мягкие антиоксиданты, мало кофеина улучшает кожу, поддерживает иммунитет дорогой и редко доступный
Травяные смеси зависят от состава расслабляют, нормализуют сон эффект слабее, возможны аллергии

Советы шаг за шагом

  1. Заваривайте зелёный чай водой температурой 75-80 °C — кипяток разрушает полезные вещества.

  2. Не настаивайте более 2-3 минут, иначе напиток станет горьким.

  3. Пейте до трёх чашек в день: этого достаточно для пользы, но без перегрузки организма.

  4. Лучше употреблять чай днём — утром для бодрости, днём для поддержания концентрации.

  5. Избегайте добавления сахара: так чай сохраняет антиоксидантные свойства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить зелёный чай вечером.
    Последствие: бессонница из-за кофеина.
    Альтернатива: ромашковый или мятный чай.

  • Ошибка: заваривать кипятком.
    Последствие: потеря витаминов и катехинов.
    Альтернатива: использовать воду до 80 °C.

  • Ошибка: употреблять при тахикардии или анемии.
    Последствие: усиление симптомов.
    Альтернатива: перейти на травяные настои.

А что если…

А что если заменить кофе зелёным чаем? Такой шаг поможет снизить потребление кофеина, улучшить работу желудка и сердца. К тому же зелёный чай действует мягче, чем кофе, не вызывая резкого скачка энергии и последующего упадка сил.

Плюсы и минусы зелёного чая

Плюсы Минусы
Улучшает работу сердца и сосудов Может вызывать бессонницу
Снижает риск инсульта и диабета Повышает тревожность у чувствительных людей
Поддерживает концентрацию и память Снижает усвоение железа
Богат антиоксидантами Противопоказан при некоторых заболеваниях
Способствует сжиганию жира Может усиливать тахикардию

FAQ

Сколько зелёного чая можно пить в день?

Рекомендуется 2-3 чашки в сутки, чтобы получить пользу и избежать перегрузки организма.

Можно ли добавлять лимон или мёд?

Да, лимон усиливает антиоксидантное действие, а мёд добавляйте только в остывший чай.

Чем зелёный чай отличается от чёрного?

Зелёный чай не подвергается ферментации, поэтому сохраняет больше катехинов и витаминов.

Мифы и правда

  • Миф: зелёный чай безопасен для всех.
    Правда: он противопоказан при тревожных расстройствах, тахикардии и анемии.

  • Миф: чем крепче чай, тем полезнее.
    Правда: крепкая заварка раздражает желудок и снижает усвоение железа.

  • Миф: зелёный чай помогает быстро похудеть.
    Правда: он лишь ускоряет обмен веществ, но не заменяет диету и физическую активность.

Исторический контекст

Зелёный чай появился в Китае более 4000 лет назад и сначала использовался как лекарство. В эпоху династии Тан он стал повседневным напитком, а затем распространился по всей Азии. В Европу чай попал в XVII веке и быстро завоевал популярность. Сегодня зелёный чай — часть традиций Китая, Японии и множества культур.

Три интересных факта

  1. Японские монахи пили зелёный чай во время медитаций, чтобы дольше сохранять концентрацию.

  2. В листьях содержится больше антиоксидантов, чем в чернике или шпинате.

  3. В Китае существует более 1000 сортов зелёного чая, и каждый имеет свой вкус и аромат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тропический фрукт гравиола улучшает обмен веществ и помогает контролировать вес — отмечают диетологи сегодня в 7:16

Антиоксидантная бомба с Карибов: как гравиола влияет на иммунитет и метаболизм

Гравиола — тропический фрукт с мягкой мякотью и необычным вкусом. Почему её считают афродизиаком природы и какие у неё ограничения?

Читать полностью » Регулярная физическая активность и отказ от вейпов повышают репродуктивное здоровье мужчин — советует Павел Базанов сегодня в 7:14

Как не стать главным героем фильма о бесплодии: советы для современных мужчин

Средний возраст возникновения мужского бесплодия в России снизился. Узнайте, какие факторы влияют на репродуктивное здоровье мужчин и как сохранить фертильность.

Читать полностью » Врач Ледяев: эффективность лекарства зависит от соблюдения схемы приёма сегодня в 7:08

Холодильник, полка или сумка: где таблетки превращаются в яд

Почему эффективность таблеток зависит не только от состава, но и от того, как пациент их принимает и хранит.

Читать полностью » Яблоки вечером могут вызвать изжогу и нарушить сон при регулярном употреблении — предупреждают врачи сегодня в 6:15

Яблоко перед сном превращается в будильник: почему фрукт мешает уснуть и вызывает тяжесть

Яблоки — символ здоровья, но вечером они могут обернуться изжогой и нарушением сна. Узнайте, когда лучше есть этот фрукт.

Читать полностью » Вейпы могут косвенно влиять на фертильность, но прямую связь с бесплодием пока не доказано сегодня в 6:14

Тестостерон и витамины: как физкультура и правильное питание делают вас супергероем для фертильности

Узнайте, как физическая активность и правильное питание помогают улучшить репродуктивное здоровье и предотвратить бесплодие.

Читать полностью » Терапевт Еременко: яблоки снижают давление и укрепляют сердце сегодня в 6:03

Обычное яблоко заменяет аптечку: сердце и кишечник получают двойную защиту

Как простой и доступный фрукт помогает работе сердца и сосудов, улучшает пищеварение и поддерживает баланс в организме.

Читать полностью » Кардиолог Гаврилюк: мужской пол сам по себе является фактором риска инфаркта и инсульта сегодня в 5:19

Мужчины рождаются с риском: сердце начинает отсчёт ещё в молодости

Почему мужчины в возрасте 45–55 лет чаще всего сталкиваются с инфарктами и инсультами, и как простые привычки снижают риски.

Читать полностью » Елена Малышева: храп может быть признаком апноэ и опасен для сердца сегодня в 4:15

Обычный храп превращается в остановку дыхания: почему это смертельно опасно

Храп может скрывать опасное заболевание — остановку дыхания во сне. Узнайте, как правильно диагностировать и лечить проблему.

Читать полностью »

Новости
Дом

Звукоизоляция в квартире: каменная вата снижает уровень шума и повышает комфорт
Технологии

Microsoft и ASUS представили портативную консоль ROG Xbox Ally, предзаказ уже открыт — $599
Красота и здоровье

Врач Сысоева: включение яркого света по утрам помогает легче проснуться
Красота и здоровье

Простудные заболевания можно предотвратить с помощью вакцинации и соблюдения гигиенических норм, советует Анна Торосянц
Садоводство

Огурцы любят органику и рыхлую почву: осенняя подготовка грядок влияет на будущий урожай
Авто и мото

Водителям напомнили, что аккумулятор теряет емкость после 3–5 лет службы
Спорт и фитнес

Сколько раз в неделю тренировать предплечья для роста и выносливости
Дом

Штукатурные откосы окон: достоинства, недостатки и современные аналоги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet