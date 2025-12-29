Напиток с полезной репутацией — и неприятными находками: Aloe Vera проверяют дальше

Проверка производства популярного напитка Aloe Vera завершилась жесткими мерами со стороны надзорного ведомства. Работа предприятия приостановлена, продукция изымается из оборота, а специалисты продолжают лабораторные исследования. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Проверка и отбор проб на производстве

Поводом для внеплановой проверки стали сообщения о возможной угрозе здоровью потребителей. Специалисты Роспотребнадзора оперативно провели контрольные мероприятия на производственной площадке ООО "Вельта-Пенза", где выпускается напиток Aloe Vera.

В ходе проверки было отобрано восемь образцов готовой продукции с датами изготовления 11 августа, 5 октября, а также 10, 16, 21, 23 и 26 декабря. Срок годности напитка составляет 24 месяца. Кроме того, эксперты взяли пробу концентрата, используемого при производстве, и образцы упаковки для дальнейших исследований.

Результаты лабораторных исследований

По итогам уже завершенных анализов в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11 августа, 5 октября, 10, 16 и 21 декабря, а также в пробе концентрата были выявлены летучие органические соединения. В Роспотребнадзоре уточнили, что комплексные лабораторные исследования продолжаются, в том числе проводится проверка на наличие незаявленных веществ.

В связи с выявленными нарушениями ведомство направило требования в адрес ООО "Оператор-ЦРПТ" и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о блокировке реализации напитка Aloe Vera на торговых и дистанционных площадках.

Приостановка деятельности и меры для потребителей

С 26 декабря деятельность ООО "Вельта-Пенза" официально приостановлена. Производственные помещения предприятия опечатаны, а действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено. Эпидемиологическое расследование продолжается и находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Ведомство призывает граждан временно воздержаться от употребления напитка Aloe Vera производства ООО "Вельта-Пенза" до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений. При обнаружении данной продукции в торговых точках или на онлайн-площадках потребителей просят сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора.