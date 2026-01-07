Напиток для похудения, который не работает: что на самом деле стоит за oatzempic

Мода на различные "волшебные" напитки для похудения регулярно возвращается, меняются только названия и способы их продвижения. В TikTok активно вирусит коктейль под названием oatzempic — смесь овсяных хлопьев и воды, которой приписывают способность эффективно снижать вес и контролировать аппетит. Об этом сообщает портал The Conversation, подробно разбирая, что скрывается за громкими обещаниями и почему реальные результаты оказываются гораздо скромнее.

Что такое oatzempic?

Oatzempic — это не диетический продукт или методика, а скорее маркетинговая концепция, которая стала популярной благодаря блогерам. В своих роликах они показывают, как легко приготовить напиток: достаточно смешать одну-две столовые ложки овсяных хлопьев с водой или соком, иногда добавляя лимонный сок или корицу.

Этот напиток рекомендуется пить вместо завтрака или позднее, чтобы снизить вероятность вечернего переедания. При этом рецепты различаются, как и рекомендации по количеству и частоте употребления. Это создает иллюзию доступного и простого решения проблемы лишнего веса.

Как действует напиток?

Ощущение сытости после употребления oatzempic объясняется высоким содержанием бета-глюкана — растворимой клетчатки, которая, вступая в контакт с водой, образует вязкую массу и замедляет пищеварение. Это действительно помогает продлить чувство наполненности желудка и поддерживать более стабильный уровень сахара в крови.

Однако овес не является уникальным продуктом по этому эффекту. Аналогичные свойства имеют яблоки, цитрусовые, семена льна, ячмень, бобовые и псиллиум. Научные исследования подтверждают, что растворимая клетчатка может снижать аппетит и поддерживать здоровье сердца, но она не обладает свойствами, способствующими значительному снижению веса.

Проблемы с научной основой

Основная проблема oatzempic заключается в отсутствии научных доказательств его эффективности. Этот напиток не изучался в клинических исследованиях, нет данных о его дозировке и долгосрочных эффектах. Невозможно точно отделить влияние этого напитка от других факторов, таких как общая калорийность рациона или изменения в образе жизни. Важным аспектом является само название напитка.

Оно вызывает ассоциации с рецептурными препаратами для снижения веса, которые воздействуют на гормональные механизмы аппетита и обмена веществ. Однако овсяный напиток с клетчаткой не обладает такими свойствами, что делает сравнение неверным и вводящим в заблуждение.

"Если человек худеет, используя такой напиток, невозможно отделить его влияние от общего снижения калорийности рациона или других изменений образа жизни", — отмечается в издании The Conversation.

Возможные риски и более сбалансированные решения

Для некоторых людей oatzempic может быть нейтральным решением, например, если он помогает не пропускать завтрак и наладить регулярное питание. Однако с точки зрения нутрициологии, это не полноценный прием пищи. Напиток беден белками, жирами и многими микроэлементами, и при регулярной замене еды на такой напиток возможны дефициты питательных веществ. Кроме того, резкое увеличение потребления клетчатки может вызвать дискомфорт, включая вздутие живота, особенно у тех, кто не привык к большим дозам клетчатки.

"Диетологи подчеркивают: больший вклад в здоровье даст сбалансированный смузи с овсяными хлопьями, фруктами или ягодами, источником белка и полезных жиров, чем ставка на одиночный 'трендовый' напиток", — говорится в материале The Conversation.

Лучше сосредоточиться на более сбалансированных вариантах питания, таких как смузи, которые включают все необходимые макро- и микроэлементы и не ограничиваются модными трендами.