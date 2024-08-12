Американский эксперт рассказал, чего лишился Киев своим нападением на Курскую область

Вооруженные силы России усилили свое наступление в ДНР после того, как ВСУ напали на Курскую область. Такое заявление сделал американский военный аналитик Майкл Кофман, слова которого приводит издание Tagesschau.

"Пока что российское наступление на Покровск (Красноармейск. — прим) ни в коем случае не застопорилось. В последние несколько дней оно даже ускорилось", — заявил эксперт из Соединенных Штатов.

Кроме того, он считает, что Украина испытывает риск своими действиями в российском регионе, потому что вряд ли ВСУ заставят российское военное командование перебросить часть сил с других ключевых направлений в зоне проведения спецоперации.

Нападение украинских войск на Курскую область произошло утром 6 августа. За это время, по данным российского Министерства обороны, ВСУ потеряли до 1350 военных, 29 танков, 23 БТР, 9 БМП, 116 боевых бронемашин и другая военная техника.

В связи с обострением ситуации власти Белгородской и Курской области объявили эвакуацию из приближенных к зоне боевых действий регионов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)