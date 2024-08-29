Известная немецкая политик Сара Вагенкнехт, основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ), столкнулась с нападением во время своего публичного выступления в Эрфурте.

Как сообщает издание Welt, нападавший обливал её краской и выкрикивал лозунги на украинском или русском языке. После инцидента Вагенкнехт временно покинула сцену, но вскоре вернулась, чтобы продолжить выступление. Сотрудники службы безопасности быстро обезвредили нападавшего, повалив его на землю и надев наручники.

По словам Штеффена Квазебарта, основного кандидата от ССВ на выборах в Тюрингии, Сара Вагенкнехт практически не пострадала, так как на неё попали лишь несколько капель краски. Другой член партии, Свен Кюнцель, уточнил, что нападавший выкрикнул слово "Украина".

Ранее Вагенкнехт заявляла, что её партия готова рассмотреть возможность участия в правящей коалиции только при условии отказа от поставок оружия Киеву и размещения американских дальнобойных ракет на территории Германии. Партия ССВ также выступает против антироссийских санкций.

Штеффен Квазебарт отметил, что нападение, вероятно, связано с ситуацией вокруг Украины, так как нападавший кричал что-то на одном из славянских языков.

Выборы в региональный парламент в Эрфурте, столице федеральной земли Тюрингия, пройдут в ближайшее воскресенье. Согласно последним опросам общественного мнения, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" занимает третье место с поддержкой около 18% избирателей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Wolkenkratzer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)