Нападение на мэра в Енисейске: как один жест вызвал агрессию и привёл к госпитализации

Мэр города Енисейска Валерий Никольский в Красноярском крае, ставший жертвой нападения в конце ноября, выписан из больницы, сообщил сам мэр в интервью ТАСС. Мужчина, который напал на Никольского, был задержан и заключён под стражу.

Подробности нападения

Согласно рассказу Никольского, 28 ноября местный житель пришел на личный прием к мэру. Во время встречи глава города попросил мужчину снять головной убор, что вызвало недовольство. После этого мужчина начал выражать протест против работы местных властей, а затем набросился на мэра и ударил его кулаком по лицу, что привело к госпитализации.

"У меня все хорошо, выписан из больницы, работаю. Чувствую себя тоже хорошо", — сообщил Валерий Никольский.

Правовые последствия

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ, которая предусматривает ответственность за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Суд арестовал нападавшего на два месяца, и он останется под стражей до 26 января 2026 года.