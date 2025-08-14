Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Alex is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алла Малькова Опубликована 14.08.2025 в 19:05

Химики на Урале научились добывать драгметалл из бесперспективных руд

Уральские ученые запатентовали экологичный способ добычи нанозолота

Ученые Уральского федерального университета разработали революционный метод извлечения золота из труднообогатимых руд и техногенных отходов. Новая технология, уже получившая патент, позволяет экономически выгодно добывать драгоценный металл даже при его наноконцентрациях в породе.

Как пояснил заведующий лабораторией Денис Рогожников, современная горнодобывающая промышленность столкнулась с проблемой истощения месторождений с высоким содержанием золота. При этом огромные объемы бедных руд и промышленных отходов остаются невостребованными из-за отсутствия эффективных технологий их переработки.

Особенность нового метода заключается в возможности работать при относительно низких температурах (около 100°C) в отличие от традиционных пирометаллургических процессов, требующих нагрева свыше 1000°C. Это не только снижает энергозатраты, но и делает технологию экологически безопасной — токсичные компоненты переводятся в инертные формы, пригодные для хранения или утилизации.

Химики пока не раскрывают всех деталей запатентованного процесса, но подчеркивают его высокую интенсивность и минимальное образование отходов. По словам разработчиков, технология особенно актуальна в условиях стабильно высокого спроса на золото на мировых рынках.

Эксперты отмечают, что новый метод открывает перспективы для переработки миллионов тонн накопленных промышленных отходов и освоения ранее нерентабельных месторождений. В университете отмечают, что продолжается работа над совершенствованием технологии и адаптацией ее для промышленного внедрения.

