© commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under CC0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:58

Если бы растения могли кричать: нанопластик преодолевает все барьеры и накапливается в урожае

Специалисты из Плимутского университета выявили нанопластик в овощах, включая корни и листья редиса

Пластиковое загрязнение давно стало одной из ключевых экологических угроз. Когда пластик попадает в окружающую среду, он постепенно разрушается, превращаясь сначала в микрочастицы, а затем в ещё более мелкие фрагменты — нанопластик. Эти крошечные частицы настолько малы, что могут проникать не только в организмы морских животных, но и в растения. Новое исследование специалистов из Плимутского университета впервые показало: нанопластик способен накапливаться в съедобных частях сельскохозяйственных культур.

Эксперимент на редисе

Учёные выбрали для исследования редис, выращивая его в гидропонной системе с раствором, содержащим наночастицы полистирола. Чтобы отследить их движение, пластик был помечен радиоактивным углеродом. Уже через пять дней анализ показал: примерно 5% частиц, изначально находившихся в растворе, остались в растении.

Из них около четверти оказалось в мясистых корнях редиса, которые мы едим, а 10% накопилось в листьях. Это значит, что миллионы частиц нанопластика могут оказаться в урожае.

"У растений есть слой в корнях, называемый полоской Каспари, который должен действовать как своего рода фильтр против частиц. Это первое исследование, которое продемонстрировало, что нанопластик способен преодолевать этот барьер", — сказал соавтор исследования Натаниэль Кларк.

Почему это важно

До сих пор основной фокус исследований был направлен на морские организмы — моллюсков и рыб. Учёные уже доказали, что они быстро поглощают микропластик. Теперь же стало ясно, что частицы способны перемещаться по всей пищевой цепочке, включая овощи, которые ежедневно оказываются на нашем столе.

"Везде, где мы искали, мы находили микропластик. Теперь мы доказали, что он может накапливаться не только в морепродуктах, но и в овощах", — отметил профессор Ричард Томпсон.

Сравнение: морепродукты и растения

Параметр Морепродукты Овощи (редис)
Накопление В тканях моллюсков и рыб В корнях и листьях
Источники загрязнения Вода и донные отложения Вода при выращивании
Последствия Попадание пластика в организм человека через пищу Новый путь потребления нанопластика
Изученность Десятки исследований Первые подтверждения

Советы шаг за шагом: как снизить риск

  1. Использовать фильтры для воды при гидропонном выращивании.
  2. Проводить регулярный мониторинг почвы и воды на содержание микропластика.
  3. Поддерживать использование биоразлагаемых материалов в сельском хозяйстве.
  4. Уменьшать количество пластиковых отходов и стирок синтетической одежды.
  5. Продвигать исследования по разработке альтернативных упаковок и удобрений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать присутствие нанопластика в овощах → недооценка рисков для здоровья → развитие независимых программ мониторинга.
  • Ограничить исследования только морскими продуктами → упущение сельскохозяйственной цепочки → комплексные исследования в агросекторе.
  • Считать фильтрующие барьеры растений надёжными → ложное чувство безопасности → учитывать их уязвимость к наночастицам.

А что если…

А что если нанопластик действительно присутствует во всех культурах — от злаков до фруктов? Тогда это станет глобальной проблемой продовольственной безопасности, сравнимой по значимости с пестицидами и тяжёлыми металлами.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Даёт первые доказательства проникновения нанопластика в овощи Повышает тревожность потребителей
Позволяет развивать новые методы мониторинга Пока проверено только на редисе
Помогает регулировать сельхозпрактики Нужны долгосрочные исследования
Способствует законодательным инициативам Неизвестно точное влияние на здоровье

FAQ

Можно ли смыть нанопластик с овощей?
Нет, поскольку частицы проникают внутрь тканей.

Насколько это опасно для человека?
Учёные пока не знают точного воздействия, но потенциальный риск есть.

Что делать фермерам?
Следить за качеством воды, использовать экологичные материалы и поддерживать исследования.

Мифы и правда

  • Миф: микропластик попадает к человеку только через рыбу.
    Правда: он обнаружен и в овощах.

  • Миф: растения полностью защищены фильтрами в корнях.
    Правда: наночастицы могут их преодолевать.

  • Миф: эта проблема касается только отдельных стран.
    Правда: пластиковое загрязнение глобально.

Три интересных факта

  1. Размер некоторых частиц нанопластика — всего миллионная доля сантиметра.
  2. Университет Плимута более 20 лет изучает микропластик от океанов до Эвереста.
  3. Главные источники — износ шин, стирка синтетики, краски и бытовой мусор.

Исторический контекст

2000-е: первые доказательства накопления микропластика в океанах. 2010-е: выявление пластика в тканях рыб и моллюсков. 2020-е: исследования воздействия на человека и животных. 2025 год: доказано проникновение нанопластика в овощи.

