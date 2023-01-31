Внешняя политика США приближает мир к границам ядерной войны. Об этом написал Пол Робертс — сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана.
"Американские провокации против России после свержения украинского правительства в 2014 году полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону. Ученые-атомщики говорят, что до полуночи осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда", — написал Робертс.
По его словам, безответственные западные политики считают, что их престиж на Украине оправдывает ядерную войну, но это совсем не так. Вместо того, чтобы придерживаться Минских соглашений Вашингтон обманул Путина и сформировал армию для атаки на Донбасс.
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