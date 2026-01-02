Нанял без бумаг — отвечаешь по полной: правила игры для бизнеса меняются

В России готовятся ужесточить ответственность работодателей за использование труда нелегальных мигрантов. Власти намерены пересмотреть действующие нормы и усилить санкции за нарушения миграционного законодательства, сделав акцент именно на стороне, привлекающей иностранную рабочую силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный план в сфере миграционной политики.

Поправки с конкретным сроком

Согласно документу, подготовка изменений должна быть завершена к июню 2026 года. Речь идёт о разработке проекта федерального закона, который усилит меры ответственности для работодателей, нанимающих иностранных граждан с нарушением установленных правил. Инициатива уже включена в официальный план работы правительства.

"Усиление мер ответственности работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников, за нарушения миграционного законодательства. Срок: 10 июня 2026 года. Форма итогового документа — проект федерального закона", — говорится в распоряжении правительства.

Разработкой поправок займутся МВД и ФСБ. Именно эти ведомства будут отвечать за подготовку предложений, а также за их дальнейшее согласование и внесение в законодательный процесс.

Связь с новой миграционной концепцией

Необходимость ужесточения ответственности работодателей ранее была зафиксирована в Концепции государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы. Документ был утверждён указом президента Владимира Путина в октябре прошлого года и задал ключевые ориентиры в сфере регулирования миграции.

Среди целей концепции — снижение к 2030 году как общего числа иностранцев, незаконно находящихся на территории страны, так и доли мигрантов, работающих без оформления. Власти исходят из того, что без усиления контроля за работодателями добиться этих показателей будет затруднительно.

Акцент на работодателях

В правительственных материалах подчёркивается, что именно компании и предприниматели нередко становятся ключевым звеном в схемах нелегального трудоустройства. Использование незарегистрированной рабочей силы позволяет снижать издержки, но одновременно формирует серый рынок труда и подрывает систему миграционного учета.

Ожидается, что новые меры ответственности должны повысить дисциплину в сфере найма и сократить стимулы для привлечения нелегальных работников. При этом конкретные механизмы и размеры санкций пока не раскрываются — они будут определены в ходе подготовки законопроекта.