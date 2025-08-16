Боевики ВСУ продолжают налёты на территорию Белгородской области

15 и 16 августа Белгородская область стала целью масштабного нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов. По данным официальных источников, украинские вооруженные силы запустили в направлении региона 15 дронов самолетного типа. Системы противовоздушной обороны и специализированные подразделения смогли перехватить и уничтожить восемь из них. Однако остальные беспилотники достигли целей, что привело к человеческим жертвам и значительным разрушениям.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных последствиях атак. В частности, на одном из городских кладбищ повреждено 60 надгробий. Помимо этого, за прошедшие сутки в Белгороде пострадали шесть жилых домов, социально значимый объект, два здания административного назначения, цех на промышленном предприятии и 13 единиц транспорта.

В результате одного из ударов пострадала местная жительница. Женщина получила ранения и была доставлена в больницу, где врачи диагностировали у нее травмы средней степени тяжести. В настоящее время ее состояние стабилизировано.

Атаки на гражданскую инфраструктуру вызывают серьезную озабоченность у местных властей и жителей региона. Ситуация остается напряженной, а специалисты продолжают оценивать масштабы нанесенного ущерба.