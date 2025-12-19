Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:15

Наконец без лишних нервов: на Мальдивах туристы смогли расплатиться картой Мир

Карты Мир заработали для оплаты услуг в отеле на Мальдивах — SHOT

На фоне ограничений с международными платёжными системами российские туристы всё чаще ищут новые способы оплаты за границей. На этот раз позитивные сигналы пришли с Мальдив — отдыхающие сообщают, что там начали принимать карты "Мир". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Оплата картами "Мир" в отелях

По словам российских туристов, карты платёжной системы "Мир" заработали в одном из четырёхзвёздочных отелей на Мальдивских островах. С их помощью можно оплачивать дополнительные услуги — массаж, мини-бар и другие сервисы на территории гостиницы.

При этом взимается комиссия в размере 3%. Как уточняют отдыхающие, ранее на Мальдивах принимались только российские карты китайской платёжной системы UnionPay, а появление "Мира" стало неожиданным нововведением.

Роль платёжного сервиса ClickPay

Возможность оплаты российскими картами появилась благодаря системе ClickPay, которая поддерживает рублёвые карты. Именно через этот сервис, по словам туристов, и проходит оплата услуг в отеле.

Официальных заявлений со стороны властей Мальдив или представителей туристической отрасли страны о запуске приёма карт "Мир" пока не последовало. Также отсутствуют публичные комментарии о масштабах и перспективах такого подключения.

Позиция властей и туротрасли

Известно, что ещё в 2022 году Россия направляла властям Мальдив предложение о присоединении к платёжной системе "Мир". Тогда инициатива была взята на рассмотрение, однако официального ответа по ней так и не последовало.

В Российском союзе туриндустрии подчёркивают, что подтверждённой информации о массовом подключении новых туристических стран к системе "Мир" на данный момент нет. Представители РСТ рекомендуют туристам по-прежнему планировать поездки, ориентируясь на альтернативные способы оплаты.

Другие направления

Параллельно обсуждается возможность запуска оплаты картами "Мир" в Таиланде. Однако, как и в случае с Мальдивами, речь пока идёт о проработке вопроса, а не о полноценном и официально объявленном подключении платёжной системы.

