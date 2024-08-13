НАК за 2024 год задержал 1 тыс человек, готовящих теракты в России

В России с начала 2024 года были предотвращены 110 террористических актов, более 1050 лиц были задержаны по подозрению в подготовке и совершении террористических преступлений, оправдании и пропаганде терроризма, финансировании террористов и оказании им пособнической помощи.
НАК также сообщил, что в текущем году были ликвидированы 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Однако, по мнению экспертов, угрозы со стороны международных террористических организаций сохраняются. Эмиссары этих организаций продолжают распространять радикальные идеи ислама, вербуют исполнителей терактов и вооруженных нападений, в основном среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.
Директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников предупредил, что иностранные спецслужбы активизируют вербовку россиян для участия в террористической деятельности. Он отметил, что иностранная разведка пытается создать очаги социальной напряженности и конфликтные ситуации в российском обществе, используя информационную антироссийскую кампанию. Бортников также сообщил, что вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность увеличилась.
Фото: From Wikimedia Commons/ Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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