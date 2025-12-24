Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Надежда Кадышева
Надежда Кадышева
© commons.wikimedia.org by Владимир Швец is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:12

Самым кассовым артистом новогодних корпоративов стала не поп-звезда: гонорар взлетел до 50 млн рублей

На новогоднем рынке корпоративных выступлений в 2025 году произошла заметная перегруппировка: самый высокий гонорар, по данным опубликованной информации, оказался не у поп-звёзд, а у исполнительницы народного репертуара. Речь идёт о Надежде Кадышевой, которая в этом сезоне возглавила список самых дорогих артистов для частных мероприятий. Сообщается, что стоимость одного её выступления достигла 50 млн рублей, и эта сумма стала рекордной для сегмента новогодних корпоративов.

Рекордный гонорар и жёсткий отбор заказов

Отмечается, что 50 млн рублей - это цена за одно выступление Кадышевой. При этом подчёркивается, что артистка принимает далеко не все предложения и соглашается выборочно.

Сообщаемая сумма выделяется даже на фоне традиционно высоких корпоративных ставок конца года. В новогодний период компании готовы платить за узнаваемые имена и гарантированную "попадание в аудиторию".

Кто ещё в топе и какие расценки называют на рынке

Помимо Кадышевой, в числе самых дорогих исполнителей сезона фигурируют группа "Ленинград" и Филипп Киркоров. Их гонорары, по имеющимся данным, начинаются от 20 млн рублей за выступление продолжительностью около 40 минут.

При этом разница между 20 млн и 50 млн подчёркивает, что речь идёт не просто о популярности, а о сочетании уникального статуса, узнаваемости и ограниченной доступности артиста. В таком формате цена становится маркером эксклюзивности: чем меньше реальных возможностей пригласить исполнителя, тем выше готовность заказчиков платить за присутствие "первого выбора".

Почему рекорд стал важным сигналом для индустрии

Рекордный гонорар показывает, что корпоративный рынок всё чаще реагирует не на жанр или формат, а на символический капитал артиста — способность быть "главным событием вечера". В 2025 году этот эффект, судя по цифрам, наиболее ярко проявился в отношении Кадышевой: её выступления воспринимаются как редкий и желанный продукт, а не как стандартная концертная опция.

Также заметно, что корпоративный сегмент по-прежнему остаётся одним из самых прибыльных для артистов, особенно в предновогодние недели. Именно в этот период цены фиксируют максимумы, а успех определяется тем, насколько артист способен обеспечить не только шоу, но и статусное впечатление для аудитории.

