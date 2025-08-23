Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:18

Секреты роскоши: чем вдохновлен проект нового острова в Дубае

Новый остров в Дубае: чего ожидать от Naïa Island к 2029 году

В Дубае появится новый символ роскоши — ещё один искусственный остров, который обещает превзойти многие уже реализованные проекты. Недавно компания SPI Dubai представила грандиозный план по созданию Naïa Island — уникального пространства у побережья Персидского залива.

Новый остров рядом с Burj Al Arab

Naïa Island расположат в престижном районе Умм-Сукейм, неподалёку от легендарного отеля Burj Al Arab, который давно стал визитной карточкой эмирата. Выбор места символичен: этот участок побережья считается одним из самых дорогих и востребованных в Дубае.

Что планируют построить

На острове появятся:

  • современные виллы и частные резиденции;

  • SPA-комплексы мирового уровня;

  • эксклюзивный яхт-клуб;

  • просторная прогулочная аллея для жителей и гостей.

Строительство стартует уже в конце этого года, а полностью завершить проект планируют к 2029 году.

Дубай и его "архипелаг мечты"

Дубай давно известен своими амбициозными проектами в акватории Персидского залива. Palm Jumeirah, The World и Bluewaters Island сделали эмират мировым лидером по созданию искусственных островов. На фоне этих гигантов Naïa Island обещает стать более камерным, но не менее статусным проектом, ориентированным на премиум-аудиторию.

Интересные факты

  • Первым искусственным островом Дубая стал Palm Jumeirah, строительство которого началось в 2001 году. Сегодня он входит в число самых узнаваемых рукотворных объектов на планете.

  • В Дубае насчитывается более 300 километров искусственных береговых линий, созданных в рамках подобных проектов.

