Секреты роскоши: чем вдохновлен проект нового острова в Дубае

В Дубае появится новый символ роскоши — ещё один искусственный остров, который обещает превзойти многие уже реализованные проекты. Недавно компания SPI Dubai представила грандиозный план по созданию Naïa Island — уникального пространства у побережья Персидского залива.

Новый остров рядом с Burj Al Arab

Naïa Island расположат в престижном районе Умм-Сукейм, неподалёку от легендарного отеля Burj Al Arab, который давно стал визитной карточкой эмирата. Выбор места символичен: этот участок побережья считается одним из самых дорогих и востребованных в Дубае.

Что планируют построить

На острове появятся:

современные виллы и частные резиденции;

SPA-комплексы мирового уровня;

эксклюзивный яхт-клуб;

просторная прогулочная аллея для жителей и гостей.

Строительство стартует уже в конце этого года, а полностью завершить проект планируют к 2029 году.

Дубай и его "архипелаг мечты"

Дубай давно известен своими амбициозными проектами в акватории Персидского залива. Palm Jumeirah, The World и Bluewaters Island сделали эмират мировым лидером по созданию искусственных островов. На фоне этих гигантов Naïa Island обещает стать более камерным, но не менее статусным проектом, ориентированным на премиум-аудиторию.

Интересные факты