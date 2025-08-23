Секреты роскоши: чем вдохновлен проект нового острова в Дубае
В Дубае появится новый символ роскоши — ещё один искусственный остров, который обещает превзойти многие уже реализованные проекты. Недавно компания SPI Dubai представила грандиозный план по созданию Naïa Island — уникального пространства у побережья Персидского залива.
Новый остров рядом с Burj Al Arab
Naïa Island расположат в престижном районе Умм-Сукейм, неподалёку от легендарного отеля Burj Al Arab, который давно стал визитной карточкой эмирата. Выбор места символичен: этот участок побережья считается одним из самых дорогих и востребованных в Дубае.
Что планируют построить
На острове появятся:
-
современные виллы и частные резиденции;
-
SPA-комплексы мирового уровня;
-
эксклюзивный яхт-клуб;
-
просторная прогулочная аллея для жителей и гостей.
Строительство стартует уже в конце этого года, а полностью завершить проект планируют к 2029 году.
Дубай и его "архипелаг мечты"
Дубай давно известен своими амбициозными проектами в акватории Персидского залива. Palm Jumeirah, The World и Bluewaters Island сделали эмират мировым лидером по созданию искусственных островов. На фоне этих гигантов Naïa Island обещает стать более камерным, но не менее статусным проектом, ориентированным на премиум-аудиторию.
Интересные факты
-
Первым искусственным островом Дубая стал Palm Jumeirah, строительство которого началось в 2001 году. Сегодня он входит в число самых узнаваемых рукотворных объектов на планете.
-
В Дубае насчитывается более 300 километров искусственных береговых линий, созданных в рамках подобных проектов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru