Маникюр в оттенке navy blue
Маникюр в оттенке navy blue
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:17

Гель-лак под подозрением: скрытая угроза для здоровья женщин

Европейский союз с 2023 года полностью запретил TPO в составе косметики

Многие женщины выбирают гель-лак за его стойкость и эстетичный вид, однако не все знают о потенциальных рисках, связанных с его составом. Одним из опасных компонентов является ТРО (триметилбензоилдифенилфосфин), который может негативно влиять на здоровье.

Чем опасен TPO

Исследования показали, что это вещество способно оказывать токсическое воздействие на репродуктивную систему. Помимо этого, существуют подозрения, что ТРО запускает мутационные процессы в клетках, что увеличивает вероятность развития тяжелых заболеваний, включая онкологию.

"TPO, находящийся в составе гель-лаков, может оказывать токсичное воздействие на репродуктивную систему. Также есть подозрения, что это вещество запускает мутации клеток организма", — сказала врач общей практики Елена Павлова.

Международные ограничения

Еще в 2016 году Научный комитет по потребительской безопасности Европейской комиссии пришел к выводу, что применение TPO в косметике небезопасно. После этого использование вещества строго регламентировали, а с 28 февраля 2023 года оно полностью запрещено во всех косметических средствах на территории Евросоюза. Производители обязаны были заменить его на более безопасные аналоги.

Ситуация в России

В нашей стране официального запрета на ТРО пока нет. Однако крупные международные бренды, работающие и в Европе, и в России, уже исключили это вещество из своих линеек по всему миру. Несмотря на это, в салонах красоты еще можно встретить старые партии гель-лаков, содержащих TPO. Замена продукции происходит постепенно, и переход на новые составы может занять время.

Дополнительные риски

Особую опасность ТРО представляет в случаях, когда гель-лак попадает на кожу, кутикулу или при вдыхании его паров. Именно эти факторы делают использование вещества небезопасным не только для клиентов, но и для мастеров, которые ежедневно контактируют с продуктом.

Итог

Хотя современные гель-лаки становятся все более безопасными, покупателям и мастерам стоит внимательно изучать состав продукции. Осознанный выбор средств для маникюра поможет сохранить здоровье и снизить риски, связанные с использованием потенциально опасных компонентов.

