Одна тёмная полоска на ногте может стоить жизни: скрытый симптом, который легко пропустить

Наши ногти редко вызывают тревогу, если только не ломаются или не теряют блеск. Но именно они могут стать зеркалом серьезных проблем со здоровьем, включая рак кожи. Под ногтевой пластиной тоже есть клетки, способные к злокачественным изменениям, и важно знать, как вовремя это распознать.

Что такое меланома ногтя

Рак кожи может развиваться не только на открытых участках тела, но и под ногтями. Он начинается в ногтевом матриксе - тонком слое кожи, который находится под твердой пластиной. Именно здесь расположены меланоциты, клетки, отвечающие за цвет ногтей. Если они начинают бесконтрольно делиться, может развиться меланома - самый опасный тип рака кожи.

"Эта зона содержит клетки, вырабатывающие меланин, и когда они начинают размножаться без контроля, возникает меланома — наиболее опасная форма рака кожи", — пояснила дерматолог Ифе Дж. Родни.

Одним из редких типов такого заболевания является подногтевая меланома. Она относится к разновидности акрально-лентигинозной меланомы, которая может появляться на ладонях, подошвах и вокруг ногтей. На долю таких случаев приходится лишь 2-3% всех диагнозов меланомы.

Почему появляется рак под ногтями

Интересно, что в отличие от большинства видов рака кожи, здесь солнечные лучи не играют главной роли. По словам дерматолога Майкла Кэмерона, основную роль могут играть генетические факторы. Люди, у которых в семье уже диагностировали меланому, особенно в акральной форме, имеют повышенный риск столкнуться с ней сами.

"Наиболее вероятная причина — наследственность. Влияние ультрафиолета или травм ногтя пока до конца не доказано", — отметил дерматолог Майкл Кэмерон.

Меланома ногтей чаще встречается у азиатов, афроамериканцев и жителей Латинской Америки. Это не значит, что сам цвет кожи — причина, просто у этих групп реже встречаются другие виды меланомы. При этом темнокожие люди, по статистике, чаще умирают от рака кожи, что связано с поздней диагностикой и неравным доступом к медицине.

Некоторые ученые также подозревают, что частые гелевые маникюры, где используются ультрафиолетовые лампы, могут повышать риск рака кожи рук. Но пока прямой связи не доказано.

Как распознать меланому ногтя

Главная сложность — болезнь может долго не давать никаких симптомов. Нет боли, зуда или воспаления, поэтому изменения легко не заметить. Американская академия дерматологии выделяет несколько тревожных признаков, которые стоит запомнить:

Темная вертикальная полоска на ногте. Она выглядит как коричневая или черная линия, чаще всего одна, а не несколько. В отличие от кровоподтека, линия тянется от основания к кончику и не имеет округлой формы. Полоска становится шире. Если линия со временем расширяется или темнеет, это может означать, что раковые клетки размножаются. Потемнение кожи вокруг ногтя. Этот симптом называют признаком Хатчинсона - пигментация выходит за пределы ногтя и распространяется на кутикулу. Расслаивание или трещины. Ноготь может утолщаться, деформироваться или даже ломаться. Отслоение ногтя от кожи. В запущенных случаях ногтевая пластина полностью отделяется от ложа.

Эти симптомы не всегда означают рак. Подобные изменения бывают при грибковых инфекциях, травмах от бега или привычки грызть ногти. Но отличить опасное состояние от безобидного может только врач.

Как проверить себя

Специалисты советуют раз в месяц осматривать ногти на руках и ногах. Лучше делать это при ярком освещении. Обратите внимание на:

изменение цвета или формы ногтевой пластины;

появление полос, точек, трещин;

пигментацию вокруг ногтя.

Если заметили что-то необычное, запишитесь к дерматологу. Иногда врач назначает биопсию ногтя - берёт небольшой образец ткани для анализа.

Как лечат меланому ногтя

Лечение зависит от стадии заболевания. На раннем этапе достаточно удалить поражённую ткань, чтобы остановить рост опухоли. В запущенных случаях может потребоваться более сложное хирургическое вмешательство или терапия для предотвращения распространения рака.

Главное правило — чем раньше обратиться, тем выше шанс полного выздоровления.

Как снизить риск заболевания

Полностью предотвратить наследственные факторы нельзя, но можно уменьшить влияние внешних. Вот несколько шагов:

Ограничьте частоту гелевых маникюров. Дерматологи советуют делать их не чаще одного раза в 2-3 месяца. Используйте солнцезащитный крем. Перед выходом на солнце или походом в салон нанесите SPF 30+ на руки и ступни. Следите за травмами. Избегайте привычки стучать ногтями по поверхностям, кусать или отрывать заусенцы. Не игнорируйте необычные изменения. Даже если это кажется пустяком, лучше проверить у специалиста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать полоску на ногте → может привести к запоздалой диагностике.

Альтернатива: обращение к дерматологу при первых изменениях цвета.

Часто делать маникюр с лампой → увеличивает воздействие УФ-лучей.

Альтернатива: использовать перчатки без кончиков или наносить SPF перед процедурой.

Самостоятельно лечить "грибок” → риск пропустить меланому.

Альтернатива: анализ у врача перед применением средств.

А что если это не меланома?

Если диагноз не подтверждается, врач может назначить лечение от грибка, витамины для ногтей или физиопроцедуры. Но регулярные осмотры всё равно важны: под ногтями сложно рассмотреть первые стадии болезни.

Плюсы и минусы диагностики

Плюсы Минусы Ранняя диагностика спасает жизнь Биопсия может быть неприятной Подтверждение диагноза исключает догадки После процедуры ноготь растет долго Можно подобрать щадящее лечение Требуется время на заживление

Мифы и правда

Миф: Рак ногтя бывает только у людей со светлой кожей.

Правда: Он встречается у людей любого оттенка кожи, просто проявляется реже.

Миф: Полоски на ногтях — это просто возрастные изменения.

Правда: Иногда это симптом меланомы, особенно если линия темная и расширяется.

Миф: Гелевый маникюр всегда вызывает рак.

Правда: Связь не доказана, но защита кожи от УФ-излучения все же нужна.

Интересные факты