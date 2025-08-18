Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Розовый маникюр
© freepik.com by devmaryna is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:20

Секрет ухоженных ногтей: как масляная ванночка вернет здоровье и блеск

Эксперты назвали простой способ укрепить ногти в домашних условиях

Частое использование лака или гель-покрытия, а также постоянные бытовые нагрузки делают ногти сухими, ломкими и склонными к расслаиванию. Эксперты уверяют: вернуть им ухоженный вид можно с помощью простой процедуры, которую легко провести дома.

Речь идёт о питательной масляной ванночке. Для её приготовления потребуется небольшая миска и любое растительное масло — подойдут касторовое, масло сладкого миндаля, жожоба или оливковое. Ногти погружают в масло на 5-10 минут, мягко массируя кутикулу. Такая процедура глубоко увлажняет, укрепляет структуру ногтевой пластины и предотвращает её дальнейшее повреждение.

Профессионалы марки Nanoil отмечают, что регулярное нанесение масла на ногти и кутикулу помогает восстановить естественную влагу, стимулирует кровообращение и способствует росту здоровых ногтей.

Чтобы усилить эффект, специалисты рекомендуют оставить масло на ночь, надев хлопковые перчатки. Такой ритуал не только укрепляет ногти, но и становится моментом заботы о себе — лёгкий массаж и несколько минут покоя позволяют расслабиться и улучшить общее самочувствие.

Для заметного результата стоит повторять процедуру 2-3 раза в неделю. Всего несколько капель масла и несколько минут времени способны подарить рукам уход, который обычно ассоциируется с дорогими спа-салонами.

