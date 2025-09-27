Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Здоровые ногти
© https://i.pinimg.com/originals/83/8e/fb/838efb910a6dbc5a550a09133070d10f.jpg
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:40

Когда руки подают сигнал тревоги: что расскажут ногти

Врачи: царапины и полосы на ногтях могут указывать на дефицит витаминов и минералов

По состоянию ногтей можно многое сказать о здоровье человека. Когда пластина становится неровной, шероховатой или покрывается полосами, это не только портит внешний вид рук, но и сигнализирует о внутренних нарушениях. Разобраться в причинах и знать, как восстановить естественную гладкость ногтей, важно каждому, кто заботится о себе.

Почему ногти покрываются царапинами и полосами

Существует несколько факторов, которые приводят к появлению продольных или поперечных бороздок:

  • наследственная предрасположенность;
  • гормональный дисбаланс;
  • механические травмы — удары или давление на ноготь;
  • возрастные изменения;
  • нехватка минералов и аминокислот;
  • дефицит кератина, цинка, кремния, железа;
  • последствия грибковых или бактериальных инфекций;
  • влияние экземы, синдрома Рейно или приема определённых лекарств.

Таким образом, царапины на ногтях — это не всегда косметическая проблема. Часто они отражают общее состояние организма.

Сравнение причин появления царапин

Причина

Внешнее проявление

Дополнительные признаки

Механическая травма

Одиночная царапина или борозда

Болезненность, покраснение вокруг

Гормональные сбои

Продольные полосы

Усталость, перепады настроения

Дефицит витаминов

Волнистая поверхность

Сухость кожи, ломкость волос

Возраст

Едва заметные линии

Потеря эластичности кожи

Грибковая инфекция

Шероховатость, утолщение

Изменение цвета ногтя

Советы шаг за шагом: как восстановить ногти

  1. Организуйте правильный уход. Регулярно мойте руки с мылом и очищайте пространство под ногтями.
  2. Ограничьте использование лака и ацетонсодержащих жидкостей. Давайте пластинам отдых минимум пару дней в неделю.
  3. Увлажняйте ногти и кутикулу маслами (например, миндальным или аргановым) и кремами.
  4. Пользуйтесь перчатками при контакте с бытовой химией и холодной водой.
  5. Сбалансируйте питание: включайте яйца, орехи, семена, рыбу, мясо, овощи и фрукты.
  6. Поддерживайте уровень витаминов A, C, D и группы B, а также минералов — особенно цинка и железа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование увлажнения → сухость и ломкость → использование масла для кутикулы и питательных сывороток.
  • Чрезмерный маникюр гелем → истончение пластины → укрепляющее покрытие без агрессивных средств.
  • Несбалансированное питание → дефицит кератина → добавление биотина и коллагена в рацион.

А что если причина — внутреннее заболевание?

Если полосы на ногтях не исчезают при правильном уходе и полноценном питании, стоит обратиться к врачу. Иногда дефекты указывают на нарушения щитовидной железы, проблемы с кровообращением или хронические инфекции. В таких случаях косметический уход лишь маскирует проблему.

Плюсы и минусы разных подходов

Метод

Плюсы

Минусы

Домашний уход маслами

Доступность, простота

Требует времени и регулярности

Аптечные витамины

Быстро восполняют дефицит

Возможна передозировка

Салонное укрепление ногтей

Эстетичный результат

Высокая цена, риск аллергии

Питание с продуктами-богатыми биотином

Полезно для всего организма

Медленный эффект

FAQ

Как выбрать масло для ногтей?
Подойдут натуральные варианты: миндальное, аргановое, кокосовое. Главное — регулярность нанесения.

Сколько стоит уход за ногтями в салоне?
Цена варьируется: от 1000 рублей за укрепляющее покрытие до 3000-4000 рублей за комплексный уход.

Что лучше — витамины или продукты?
Лучше сочетать: витамины восполняют быстрый дефицит, а продукты поддерживают уровень питательных веществ в долгосрочной перспективе.

Мифы и правда

  • Миф: полосы на ногтях — только косметическая проблема.
    Правда: они часто связаны с дефицитом витаминов или заболеваниями.
  • Миф: чем чаще красишь ногти, тем они крепче.
    Правда: постоянное использование лака истончает пластину.
  • Миф: только пожилые сталкиваются с полосами.
    Правда: царапины могут появляться в любом возрасте.

3 интересных факта

  1. Рост ногтей ускоряется летом из-за активного кровообращения и солнца.
  2. У мужчин ногти растут немного быстрее, чем у женщин.
  3. Самый прочный компонент ногтя — кератин, тот же белок содержится в волосах и коже.

Исторический контекст

  1. В Древнем Египте окрашивание ногтей считалось символом власти: фараоны использовали хну.
  2. В Китае женщины покрывали ногти смесью воска и яичных белков для защиты и блеска.
  3. В Европе XIX века ухоженные ногти были показателем высокого социального статуса.

