Маникюр на все случаи жизни: пять оттенков этой осени, которые подходят и для офиса, и для вечеринки

После отпуска хочется немного обновить образ, и именно маникюр часто становится первой деталью, которая задаёт настроение. Эксперты выделяют пять оттенков, которые в этом сезоне особенно актуальны. Они варьируются от глубоких тёмных тонов до нежных нюдовых, позволяя подобрать вариант для любого стиля.

Бургунди

Глубокий бордовый, почти уходящий в чёрный, — настоящий фаворит сезона. Этот оттенок выглядит дорого и элегантно, добавляя образу загадочности. Не случайно его выбирают многие знаменитости: Селена Гомес и Хейли Бибер уже продемонстрировали его в своих маникюрах, тем самым утвердив его в статусе must-have.

Яркие оттенки

Неоновые цвета ушли на второй план, уступив место сочным, но более "чистым" тонам. Классический красный, насыщенный оранжевый и ярко-зелёный придают ногтям выразительность и в то же время сохраняют элегантность. Такой маникюр подойдёт тем, кто любит выделяться, но ценит стиль.

Молочные тона

Для любительниц естественности идеально подойдут молочные и полупрозрачные розовые оттенки. Они подчёркивают ухоженность рук и создают лёгкий, воздушный образ. Эти цвета универсальны: уместны и в офисе, и на торжественном ужине.

Шоколадные оттенки

Тёплые коричневые тона снова на пике популярности. От насыщенного эспрессо до мягкого mocha mousse — каждый вариант смотрится благородно и подходит к любому цвету кожи. Такой маникюр придаёт образу уют и сдержанную роскошь, оставаясь актуальным в любое время суток.

Тёмно-синий (navy blue)

Классический чёрный маникюр никогда не выйдет из моды, но в холодное время года может казаться слишком жёстким. Альтернатива — тёмно-синий. Он не менее эффектен, но мягче визуально и легко сочетается с гардеробом в природных оттенках. Такой выбор позволит создать стильные и выразительные образы без лишней строгости.

Эти пять оттенков отражают все настроения сезона: от сдержанной элегантности до смелого акцента. Выбирайте то, что ближе вашему стилю, и ваш маникюр станет главным украшением образа.