Здоровые ногти
Здоровые ногти
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:22

Всего одна привычка превращает крепкие ногти в бумагу — многие даже не подозревают

Дерматологи: пересушивание и дефицит витаминов делают ногти хрупкими

Иногда именно состояние ногтей первым сигнализирует о том, что в организме или в привычках ухода что-то идёт не так. Ломкие, слоистые и безжизненные ногти не только портят внешний вид рук, но и создают дискомфорт: они цепляются за одежду, крошатся и мешают выполнять повседневные дела. Однако важно понимать — это не только вопрос эстетики. Причиной могут быть агрессивные средства, частый контакт с водой, неправильное питание или неосторожное обращение с ногтями. Хорошая новость в том, что восстановить их можно, если уделять внимание сразу нескольким аспектам: уходу, защите, питанию и укреплению.

Почему ногти начинают слоиться

Ногтевая пластина состоит из тонких слоёв кератина. Если баланс влаги и питательных веществ нарушается, эти слои начинают расслаиваться. Частое использование ацетона, привычка грызть ногти или вырезать кутикулу до крови только усугубляют ситуацию. В результате ногти становятся хрупкими, а восстановление требует времени и системного подхода.

Глубокое увлажнение

Первый шаг на пути к здоровым ногтям — регулярная гидратация. Специальные кремы с глицерином, мочевиной или маслами питают ногтевую пластину и околоногтевую кожу. Хорошим дополнением служат натуральные масла: касторовое, кокосовое, миндальное. Несколько капель перед сном и лёгкий массаж помогают создать защитный барьер, удерживающий влагу. При регулярном применении ногти становятся плотнее и перестают слоиться.

Защита от внешних факторов

Обычные домашние дела часто становятся причиной ломкости ногтей. Мытьё посуды или уборка без перчаток приводит к пересушиванию и повреждениям. Поэтому использование резиновых или хлопковых перчаток — обязательный элемент профилактики. Также стоит отказаться от дешёвых лаков и средств с ацетоном. Более щадящие жидкости на масляной основе и перерывы между окрашиваниями позволяют ногтям "дышать" и восстанавливаться.

Роль питания

Красота ногтей во многом зависит от рациона. Биотин, цинк, железо и белок — это строительный материал для кератина. Чтобы укрепить ногти изнутри, стоит включить в меню яйца, орехи, семена, морепродукты и бобовые. Зелёные овощи обеспечат организм витаминами группы B и железом. При выраженной ломкости врачи советуют сдать анализы и при необходимости дополнить рацион витаминными комплексами.

Использование укрепляющих средств

Базы и покрытия с кальцием, кератином и витаминами работают как "щит", обволакивая ногтевую пластину и снижая риск повреждений. Их рекомендуют наносить два раза в неделю, даже без декоративного лака. Дополнительно можно прибегнуть к домашним методам: например, тёплые масляные ванночки с оливковым маслом не только питают, но и придают ногтям естественный блеск.

Привычки, которые продлевают результат

  • Не использовать ногти вместо инструментов.
  • Не обгрызать ногти и кутикулы.
  • Подпиливать только в одном направлении, избегая резких движений.
  • Отдавать предпочтение мягким овальным или закруглённым формам.

Уже через несколько недель регулярного ухода можно заметить изменения: ногти становятся крепче, приобретают здоровый блеск и растут быстрее. При этом уход за ногтями — это не только красота, но и элемент самоуважения. Руки с ухоженными ногтями производят впечатление аккуратности, а для самой женщины становятся источником уверенности.

