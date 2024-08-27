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Найдены лучшие натуральные консерванты
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Ученые обнаружили наиболее эффективные натуральные консерванты: лидером стал экстракт жмыха винограда

Найдены лучшие натуральные консерванты

Исследователи Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали технологию использования натуральных консервантов, которые могут заменить синтетические вещества, применяемые в пищевой промышленности. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, данная технология может быть особенно актуальна для африканских стран, поскольку отличается экологичностью и доступностью.

В ходе научных экспериментов было установлено, что наибольшей антиоксидантной активностью обладает экстракт из жмыха винограда. Содержащиеся в нем фенольные соединения (флавонолы) способствуют снижению окисления продуктов на 60-70%. Однако, несмотря на высокую эффективность, виноград - не самый распространенный продукт. В России, например, яблоки выращиваются и потребляются в значительно больших объемах. Экстракт кожуры яблок, при определенной концентрации, продемонстрировал антиоксидантную активность на уровне 57%.

По мнению ученых, этого показателя достаточно для применения экстракта в качестве промышленного консерванта. В частности, экстракт яблочной кожуры эффективно замедлил процесс окисления жиров в охлажденном фарше из форели. В настоящее время специалисты изучают возможность оптимального сочетания природных и синтетических консервантов, так как последние обладают более высокими качественными характеристиками.

При этом технология может найти широкое применение в странах с развивающейся экономикой. Это обусловлено не только экологической безопасностью, но и низкой стоимостью, поскольку в качестве сырья используются отходы производства, такие как жмых, остающийся после отжима соков, а также кожура фруктов.

По мнению ученых, широко применяемые в пищевой промышленности консерванты, такие как сорбат калия или бензоат натрия, вызывают опасения у потребителей, а в больших дозах могут представлять опасность для нервной системы. При этом аллергические реакции на натуральные консерванты встречаются гораздо реже, чем на синтетические.

Фото: Wikimedia Commons/Собственная работа ,Andrs.kovacs , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )

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