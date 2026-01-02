Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Орден мужества мурадян
© commons.wikimedia.org by Александра0305 is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:05

Награды вручали прямо у линии огня: за что отметили бойцов на харьковском направлении

Военных 82-го мотострелкового полка наградили за мужество в зоне СВО — МО РФ

В зоне боевых действий в Харьковской области состоялась церемония награждения военнослужащих мотострелковых подразделений группировки войск "Север". Государственные награды и ведомственные знаки отличия были вручены за успешное выполнение боевых задач. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Награды за выполнение боевых задач

Церемония прошла с участием командования 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Награды получили военнослужащие, которые отличились в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции на Харьковском направлении. В Минобороны подчеркнули, что поощрения вручались за проявленные мужество, героизм и высокий уровень профессиональной подготовки.

В ведомстве уточнили, что в числе награждённых — как рядовой, так и офицерский состав. Для части военнослужащих участие в церемонии стало знаковым событием, поскольку награды были вручены непосредственно в районе выполнения боевых задач.

Орден Мужества и личный вклад

Одной из ключевых наград стал орден Мужества, которым был отмечен старший лейтенант Мансур Хасиев. Он рассказал о выполнении одной из боевых задач, за которую был представлен к высокой государственной награде.

"В марте этого года выполнили задачу по уничтожению закрепа противника. Было уничтожено 9 человек, 5 из них на моем счету", — рассказал старший лейтенант Мансур Хасиев.

В министерстве отметили, что подобные эпизоды учитываются при оценке действий личного состава и принятии решений о награждении.

Повышения и слова поддержки

Во время церемонии ряду военнослужащих были присвоены первые офицерские звания. В Минобороны подчеркнули, что такие решения принимаются за успешное выполнение поставленных задач и проявленные лидерские качества в боевой обстановке.

Командование 82-го мотострелкового полка пожелало военнослужащим стойкости, боевой удачи и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми. В ответ награждённые выразили благодарность командованию и подтвердили готовность продолжать выполнение поставленных задач.

