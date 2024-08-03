Вопрос о вручении бронзовых медалей российским фигуристам остается открытым

Российские фигуристы стали бронзовыми призёрами Олимпиады-2022, однако не решён вопрос с вручением наград

На церемонию награждения в Париже пригласили только сборные США и Японии, пишет "Чемпионат".

История с распределением медалей в командном турнире Олимпиады-2022 по фигурному катанию наконец-то завершилась. CAS отклонил апелляции России и Канады и подтвердил результаты, установленные ISU: США заберет золото, Япония - серебро, а Россия получает бронзу.

Медали спортсменам планировалось вручить на Олимпиаде в Париже, но по решению МОК такой чести удостоены только чемпионы и серебряные призёры. Призовые места российских фигуристов в итоге официально признаны, однако не совсем ясно, каким образом получат свои олимпийские награды российские фигуристы.

Фото: Чемпионат