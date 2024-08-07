В Японии сообщили, кто пропустит церемонию памяти жертв в Нагасаки

Киодо: США и Британия не будут присутствовать на церемонии в Нагасаки 9 августа

Послы Великобритании и Соединённых Штатов Америки не посетят церемонию памяти погибших из-за атомной бомбардировки в японском Нагасаки 9 августа. Об этом информирует крупнейшее независимое информагентство Японии Киодо.

Как сообщили источники информагенства, Соединённые Штаты Америки и Соединённое Королевство решили не посещать церемонию в Нагасаки, которая состоится в память погибших от исключительного в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия, совершенного Вооружёнными силами США. Такое решение было сделано в качестве реакции на то, что администрация Нагасаки, который считается центральным городом в Японии, расположенным на западе острова Кюсю возле залива Нагасаки, не отправила приглашение израильскому послу ввиду происходящего в секторе Газа.

Отмечается, что Соединённые Штаты Америки на мероприятии будут представлены на уровне должностного лица, возглавляющего генеральное консульство. На каком уровне будет на данной церемонии Соединённое Королевство — неизвестно.

Фото: commons. wikimedia. org / 長岡外史 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)