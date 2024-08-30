Воюющие на стороне ВСУ наемники в Курской области идут во вторых и третьих линиях атаки

Иностранные наемники, которые принимают участие в боевых действиях в Курской области на стороне украинской армии, избегают первых линий атаки и идут только во вторых или третьих линиях наступающих подразделений. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Там отметили, что наемники очень боятся и не "суются вперед", поэтому отправляют вперед "пушечное мясо".

"Все эти распиаренные и хорошо укомплектованные американцы, французы, поляки предпочитают идти за украинскими военными во вторых и третьих линиях", — заявил источник издания.

Напомним, что нападение ВСУ на Курскую область произошло утром 6 августа. Операция по уничтожению противника в приграничных районах российского региона продолжается. За это время Киев уже потеряли 7450 военнослужащих, а также сотни единиц военной техники.

Фото: flickr/Allied Joint Force Command Brunssum