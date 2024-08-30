Воюющие на стороне ВСУ наемники в Курской области избегают первых линий атаки

Иностранные наемники, которые принимают участие в боевых действиях в Курской области на стороне украинской армии, избегают первых линий атаки и идут только во вторых или третьих линиях наступающих подразделений. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Там отметили, что наемники очень боятся и не "суются вперед", поэтому отправляют вперед "пушечное мясо".
"Все эти распиаренные и хорошо укомплектованные американцы, французы, поляки предпочитают идти за украинскими военными во вторых и третьих линиях", — заявил источник издания.
Напомним, что нападение ВСУ на Курскую область произошло утром 6 августа. Операция по уничтожению противника в приграничных районах российского региона продолжается. За это время Киев уже потеряли 7450 военнослужащих, а также сотни единиц военной техники.
Фото: flickr/Allied Joint Force Command Brunssum
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