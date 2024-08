Жительница курского приграничья, Ирина Кириченко, поделилась впечатлениями о наёмниках ВСУ. На протяжении недели она с матерью искала укрытия в погребе, спасаясь от обстрелов, осуществляемых ВСУ; в это время их объявили пропавшими без вести.

Однажды, выйдя на улицу, Ирина встретила двоих вооружённых мужчин в касках. Их речь была непонятна ей. Позже оказалось, что наемники могли быть из Польши или Франции. Солдаты, по её словам, были "вооружены до зубов".

Стараясь оставаться незамеченной, Ирина укрылась за деревом, и ей повезло: наёмники не заметили её присутствия. В это время, в ходе боевых действий на курском направлении, Минобороны РФ сообщало о серьёзных потерях среди украинских военных.

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что действия украинских сил представляют собой провокацию, направленную против мирных граждан, и заверил, что Россия ответит на эти нарушения как того требует справедливость.

