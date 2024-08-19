Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Жительница Курской области рассказала о встрече с наёмниками во время обстрелов
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Жительница приграничья Курской области встретила вооружённых наёмников во время обстрелов ВСУ

Жительница Курской области рассказала о встрече с наёмниками во время обстрелов

Жительница курского приграничья, Ирина Кириченко, поделилась впечатлениями о наёмниках ВСУ. На протяжении недели она с матерью искала укрытия в погребе, спасаясь от обстрелов, осуществляемых ВСУ; в это время их объявили пропавшими без вести.

Однажды, выйдя на улицу, Ирина встретила двоих вооружённых мужчин в касках. Их речь была непонятна ей. Позже оказалось, что наемники могли быть из Польши или Франции. Солдаты, по её словам, были "вооружены до зубов".

Стараясь оставаться незамеченной, Ирина укрылась за деревом, и ей повезло: наёмники не заметили её присутствия. В это время, в ходе боевых действий на курском направлении, Минобороны РФ сообщало о серьёзных потерях среди украинских военных.

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что действия украинских сил представляют собой провокацию, направленную против мирных граждан, и заверил, что Россия ответит на эти нарушения как того требует справедливость.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Минздрав Филиппин: зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Филиппин: зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

На Филиппинах был зафиксирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Об этом информировал Минздрав островного государства в Юго-Восточной Азии.

Читать полностью
Тяпкин: если Германия решит изъять собственность России, ответ будет адекватным

Тяпкин: если Германия решит изъять собственность России, ответ будет адекватным

В случае если власти Федеративной Республики Германии примут решение изъять собственность Российской Федерации, которая находится на территории ФРГ, то ответ РФ будет благоразумным и аналогично затронет немецкое имущество. Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Олег Тяпкин.

Читать полностью

Общество

Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта

Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта

Певец Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта, который прошёл в конце июня в Москве.

Читать полностью
Юрист Антон Палюлин призвал прерывать любой разговор с мошенниками

Юрист Антон Палюлин призвал прерывать любой разговор с мошенниками

Звонит мошенник — срочно бросайте трубку: никаких разговоров, даже в шутку или из любопытства!

Читать полностью

Новости