Жительница курского приграничья, Ирина Кириченко, поделилась впечатлениями о наёмниках ВСУ. На протяжении недели она с матерью искала укрытия в погребе, спасаясь от обстрелов, осуществляемых ВСУ; в это время их объявили пропавшими без вести.
Однажды, выйдя на улицу, Ирина встретила двоих вооружённых мужчин в касках. Их речь была непонятна ей. Позже оказалось, что наемники могли быть из Польши или Франции. Солдаты, по её словам, были "вооружены до зубов".
Стараясь оставаться незамеченной, Ирина укрылась за деревом, и ей повезло: наёмники не заметили её присутствия. В это время, в ходе боевых действий на курском направлении, Минобороны РФ сообщало о серьёзных потерях среди украинских военных.
Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на том, что действия украинских сил представляют собой провокацию, направленную против мирных граждан, и заверил, что Россия ответит на эти нарушения как того требует справедливость.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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