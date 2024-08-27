Попытка украинских подразделений высадиться на Кинбурнской косе обернулась провалом. В составе этой группировки также были польские наемники. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал командир расчета ПТРК с позывным "Настроение".

"Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие", — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, у иностранных наемников были обнаружены польские шевроны, а также специальные значки в виде жетонов. Также на теле были обнаружены татуировки в виде нацистской символики. Помимо этого, среди вооружения у наемников были американские пулеметы и винтовки, а также наступательные гранаты.

В свою очередь, "Настроение" подчеркнул, что в период с 8 на 9 августа на Кинбурнской косе была напряженная обстановка из-за сильного артиллерийского обстрела ВСУ.

Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Keith Anderson