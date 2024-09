Новозеландский наемник Ордан О'Брайен, который недавно был замечен в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время операции в Курской области, воюет на стороне Украины уже более двух с половиной лет, выяснило РИА Новости.

Ранее новозеландский портал Spinoff сообщил, что О'Брайен воюет вместе с другими наемниками из Новой Зеландии на территории Курской области. Точное количество новозеландцев-наемников на Украине неизвестно, но в 2023 году предполагалось, что их число составляет от 15 до 25 человек.

На своих страницах в социальных сетях О'Брайен не скрывает информацию о своей деятельности. В LinkedIn он открыто указывает, что с апреля текущего года служит оператором дронов в 409-м отдельном пехотном батальоне ВСУ, известном как группировка иностранных и украинских наемников под названием "Вихрь" (Vykhor).

Согласно информации на его странице в LinkedIn, О'Брайен начал служить на Украине в марте 2022 года в ЧВК "Темные ангелы". Спустя семь месяцев он покинул ЧВК и присоединился в качестве специалиста по разведке к 131-му отдельному разведывательному батальону ВСУ. Он утверждает, что в составе этого батальона проводил разведывательные операции на николаевско-херсонском фронте, а также участвовал в десантных операциях на Днепре и левобережье после того, как ВСУ заняли Херсон.

На странице О'Брайена в соцсети опубликованы фотографии китайских дронов DJI, которые "Вихрь" приобрел за счет пожертвований. Производитель DJI выразил свое несогласие с использованием своих дронов в конфликте на Украине, в то время как Китай с 1 сентября ужесточил контроль за экспортом дронов.

В ответ на пост посольства России в Южной Африке, заявившего о расследовании участия более 4 тысяч иностранных наемников на стороне Украины, О'Брайен написал в X: "Если хотите, вы можете меня найти в Курской области, вот я вам и облегчил задачу, приехав на вашу территорию".

