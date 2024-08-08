Помощник президента РФ Николай Патрушев призвал укреплять позиции РФ в Арктике

Помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики, подчеркнул важность укрепления российского присутствия в Арктике и реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионе.
Однако, он также отметил необходимость сохранения уникальной и хрупкой арктической экосистемы.
В своем приветствии участникам форума "Арктика-Регионы" в Архангельске Патрушев напомнил, что вопросам освоения и гармоничного развития Арктики уделяется первостепенное внимание со стороны государства.
Патрушев отметил, что Президент России Владимир Путин обозначил ряд новых задач в арктическом регионе. Среди них — обеспечение безопасности, расширение международного сотрудничества, развитие промышленных мощностей и превращение Северного морского пути в конкурентоспособную транспортную артерию мирового уровня.
Помощник главы государства подчеркнул необходимость нахождения баланса между укреплением присутствия России в Арктике и сохранением ее уникальной природы. Он отметил важность реализации масштабных инфраструктурных проектов с учетом экологических особенностей региона.
Патрушев выразил уверенность, что достижение стратегических целей в Арктике возможно только благодаря слаженной работе государственных органов, бизнеса, научных организаций и активных граждан.
Арктика представляет собой регион с огромным потенциалом для развития. Россия стремится использовать этот потенциал с максимальной выгодой для себя, одновременно принимая меры по сохранению уникальной природы этого региона.
Фото: www.defenseimagery.mil/Sgt Aaron Hostutler (the image is in the public domain)
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