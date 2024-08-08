Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 85,9543
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 93,8419
Патрушев призывает укрепить позиции РФ в Арктике
  1. Главная
  2. Страна

Помощник президента РФ Николай Патрушев призвал укреплять позиции РФ в Арктике

Патрушев призывает укрепить позиции РФ в Арктике

Помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики, подчеркнул важность укрепления российского присутствия в Арктике и реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионе.

Однако, он также отметил необходимость сохранения уникальной и хрупкой арктической экосистемы.

В своем приветствии участникам форума "Арктика-Регионы" в Архангельске Патрушев напомнил, что вопросам освоения и гармоничного развития Арктики уделяется первостепенное внимание со стороны государства.

Патрушев отметил, что Президент России Владимир Путин обозначил ряд новых задач в арктическом регионе. Среди них — обеспечение безопасности, расширение международного сотрудничества, развитие промышленных мощностей и превращение Северного морского пути в конкурентоспособную транспортную артерию мирового уровня.

Помощник главы государства подчеркнул необходимость нахождения баланса между укреплением присутствия России в Арктике и сохранением ее уникальной природы. Он отметил важность реализации масштабных инфраструктурных проектов с учетом экологических особенностей региона.

Патрушев выразил уверенность, что достижение стратегических целей в Арктике возможно только благодаря слаженной работе государственных органов, бизнеса, научных организаций и активных граждан.

Арктика представляет собой регион с огромным потенциалом для развития. Россия стремится использовать этот потенциал с максимальной выгодой для себя, одновременно принимая меры по сохранению уникальной природы этого региона.

Фото: www.defenseimagery.mil/Sgt Aaron Hostutler (the image is in the public domain)

Мир

Рогов: на главу Минобороны Украины Умерова могли совершить покушение

Рогов: на главу Минобороны Украины Умерова могли совершить покушение

Владимир Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. Предположительно, рядом с чиновником сработало взрывное устройство.

Читать полностью
Производители газа из США перенаправили топливо из Европы в Азию

Производители газа из США перенаправили топливо из Европы в Азию

Американские трейдеры сжиженного природного газа переориентируют поставки с депрессивного европейского рынка на перспективный азиатский. При этом обещания поддержать страны Евросоюза, после их отказа от российских ресурсов, бизнесмены из США в расчет теперь не берут, поддавшись рыночной конъюнктуре, приводит данные РИА Новости.

Читать полностью

Общество

РБК: «Росинкас» закрывает производство бронированных автомобилей

РБК: «Росинкас» закрывает производство бронированных автомобилей

По информации, предоставленной председателем правления «Росинкаса» Василием Медведевым, компания приняла решение закрыть свое направление по бронированию автомобилей в связи с экономическими сложностями, вызванными санкциями и оттоком работников на оборонные заводы.

Читать полностью
Осужденная за контрабанду наркотиков россиянка передана Вьетнамом России

Осужденная за контрабанду наркотиков россиянка передана Вьетнамом России

Вьетнам передал России Марию Дапирку, осужденную за контрабанду наркотиков. Она была арестована в августе 2014 года в аэропорту Хошимина.

Читать полностью

Новости