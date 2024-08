Помощник президента РФ Николай Патрушев призвал укреплять позиции РФ в Арктике

Помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики, подчеркнул важность укрепления российского присутствия в Арктике и реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионе.

Однако, он также отметил необходимость сохранения уникальной и хрупкой арктической экосистемы.

В своем приветствии участникам форума "Арктика-Регионы" в Архангельске Патрушев напомнил, что вопросам освоения и гармоничного развития Арктики уделяется первостепенное внимание со стороны государства.

Патрушев отметил, что Президент России Владимир Путин обозначил ряд новых задач в арктическом регионе. Среди них — обеспечение безопасности, расширение международного сотрудничества, развитие промышленных мощностей и превращение Северного морского пути в конкурентоспособную транспортную артерию мирового уровня.

Помощник главы государства подчеркнул необходимость нахождения баланса между укреплением присутствия России в Арктике и сохранением ее уникальной природы. Он отметил важность реализации масштабных инфраструктурных проектов с учетом экологических особенностей региона.

Патрушев выразил уверенность, что достижение стратегических целей в Арктике возможно только благодаря слаженной работе государственных органов, бизнеса, научных организаций и активных граждан.

Арктика представляет собой регион с огромным потенциалом для развития. Россия стремится использовать этот потенциал с максимальной выгодой для себя, одновременно принимая меры по сохранению уникальной природы этого региона.

Фото: www.defenseimagery.mil/Sgt Aaron Hostutler (the image is in the public domain)