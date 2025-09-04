Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Надежда Кадышева
© commons.wikimedia.org by Владимир Швец is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:52

Москвичи ждали праздника, но получили разочарование: что случилось на концерте Кадышевой

Концерт, который должен был стать праздником для поклонников Надежды Кадышевой, обернулся волной критики и разочарования. В центре обсуждений оказалась не сама артистка, а её сын Григорий Костюк, выступивший вместе с матерью на московской сцене в конце августа. Фанаты ожидали яркого шоу, но многие ушли с чувством недосказанности и даже возмущения.

Негативные отзывы зрителей

Среди посетителей концерта нашлись те, кто остался крайне недоволен выходом на сцену Григория Костюка. Одна из зрительниц в беседе с Telegram-каналом "Свита короля" поделилась своим разочарованием, подчеркнув, что готовилась к концерту заранее и ожидала от него гораздо большего.

"Он себя великой звездой возомнил, а у самого явно проблемы с головой. Нельзя над поклонниками так издеваться. Ну неужели Надежда не понимает, что ему не стоит выступать?" — заявила фанатка.

Женщина добавила, что больше не собирается посещать концерты народной артистки России и советует другим зрителям тщательно подумать, прежде чем покупать билеты. По её словам, впечатления от вечера были испорчены окончательно.

Видео с концерта

На фоне недовольства публики в Сети появился ролик с того самого концерта. В кадре зритель снял выступление гитариста Кадышевой и подписал видео ироничной фразой: "Когда музыкант затмил артиста". Автор видео сознательно отказался показывать номер Григория Костюка, чем только усилил внимание к ситуации.

