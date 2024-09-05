Американские эксперты проанализировали много моделей и составили рейтинг самых надежных марок авто

Consumer Reports — известное агентство, которое специализируется на составлении рейтингов для потребителей, провело исследование, чтобы определить самые надёжные подержанные автомобили. В исследовании участвовали модели в возрасте от пяти до десяти лет.

Исследование показало, что среди лидеров — марка Lexus, которая набрала впечатляющие 75 баллов из 100. Это достижение на три балла опередило ближайшего конкурента — бренд Toyota.

В своих категориях выделяются такие модели, как Corolla Hybrid, RAV4 Hybrid и Tacoma, которые также показали себя как надёжные и долговечные.

На втором месте оказалась Mazda с результатом в 59 баллов. Купе Miata 2019 года было признано самым надёжным спортивным автомобилем, а CX-9 получил звание лучшего семейного SUV.

На четвёртом месте расположилась марка Acura с результатом в 57 баллов, а за ней следует Honda, набравшая 55 баллов.

На шестом месте — Buick с 47 баллами, а BMW, несмотря на свою репутацию, занял седьмое место с 46 баллами. За ними следуют Subaru и Nissan с результатами 46 и 45 баллов соответственно.

Замыкает первую десятку Mercedes-Benz с результатом в 43 балла.

Таким образом, исследование Consumer Reports предоставило ценную информацию для тех, кто ищет надёжный подержанный автомобиль. Лидерство Lexus и других брендов в этом рейтинге является показателем их качества и долговечности.

Фото: From Wikimedia Commons/ Bluescan sv. wiki (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)