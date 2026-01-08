Надбавку за уход хотят поднять до МРОТ: пенсионерам 80+ готовят резкое увеличение выплат

Надбавка к пенсии на уход, которую сегодня получают пожилые и тяжело больные люди, может быть пересмотрена в сторону резкого повышения. Об этом сообщает РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект, предлагающий привязать выплату к минимальному размеру оплаты труда. Инициатива касается граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы — в том числе инвалидов с детства, а также людей, получивших инвалидность вследствие военной травмы или заболевания.

Что именно предлагают изменить

Законопроект предусматривает, что надбавка на уход к пенсии должна быть установлена в сумме, равной МРОТ, который определяется федеральным законом. Эта выплата, по замыслу авторов инициативы, будет назначаться гражданам, достигшим 80-летнего возраста, а также всем инвалидам I группы, включая инвалидов с детства и людей, пострадавших в результате военной травмы.

"Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда”", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы отдельно подчеркивают, что документ не вводит дополнительных обязательных условий для тех, кто осуществляет уход. Речь идет о том, что надбавка не будет зависеть от трудоспособности ухаживающего лица или отсутствия у него занятости — эти параметры не предлагается закреплять как обязательные требования.

Почему ЛДПР настаивает на повышении выплаты

Леонид Слуцкий в комментарии РИА Новости обратил внимание на то, что действующий размер надбавки, который достигает 1300 рублей, не соответствует реальным расходам на уход. По его словам, речь идет не о формальной поддержке, а о возможности обеспечить человеку помощь и наблюдение, которые в ряде случаев не могут предоставить родственники.

"Каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход, если такую поддержку по тем или иным причинам не в силах обеспечить дети и другие близкие родственники", — отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Таким образом, повышение надбавки до уровня МРОТ позиционируется как попытка приблизить государственную поддержку к практическим потребностям семей, на которых ложится забота о пожилых и тяжелобольных людях.

Как можно будет распоряжаться надбавкой

В комментарии агентству Слуцкий также уточнил, что действующее законодательство позволяет расходовать эту сумму по усмотрению получателя. То есть средства могут быть направлены как на оплату услуг сиделки, так и на другие жизненно необходимые нужды, которые возникают при уходе за пожилым человеком или инвалидом.

Этот акцент важен для понимания логики авторов инициативы: выплата предлагается как финансовый ресурс, который получатель может использовать гибко — без закрепления строго целевого характера и без дополнительных требований к человеку, обеспечивающему уход.