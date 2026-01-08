Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
100 и 500 рублей
100 и 500 рублей
© Pixabay by Alex Volodsky is licensed under Free for use under the Pixabay
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:07

Надбавку за уход хотят поднять до МРОТ: пенсионерам 80+ готовят резкое увеличение выплат

ЛДПР внесла законопроект о надбавке на уход к пенсии в размере МРОТ — РИА Новости

Надбавка к пенсии на уход, которую сегодня получают пожилые и тяжело больные люди, может быть пересмотрена в сторону резкого повышения. Об этом сообщает РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект, предлагающий привязать выплату к минимальному размеру оплаты труда. Инициатива касается граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы — в том числе инвалидов с детства, а также людей, получивших инвалидность вследствие военной травмы или заболевания.

Что именно предлагают изменить

Законопроект предусматривает, что надбавка на уход к пенсии должна быть установлена в сумме, равной МРОТ, который определяется федеральным законом. Эта выплата, по замыслу авторов инициативы, будет назначаться гражданам, достигшим 80-летнего возраста, а также всем инвалидам I группы, включая инвалидов с детства и людей, пострадавших в результате военной травмы.

"Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда”", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы отдельно подчеркивают, что документ не вводит дополнительных обязательных условий для тех, кто осуществляет уход. Речь идет о том, что надбавка не будет зависеть от трудоспособности ухаживающего лица или отсутствия у него занятости — эти параметры не предлагается закреплять как обязательные требования.

Почему ЛДПР настаивает на повышении выплаты

Леонид Слуцкий в комментарии РИА Новости обратил внимание на то, что действующий размер надбавки, который достигает 1300 рублей, не соответствует реальным расходам на уход. По его словам, речь идет не о формальной поддержке, а о возможности обеспечить человеку помощь и наблюдение, которые в ряде случаев не могут предоставить родственники.

"Каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход, если такую поддержку по тем или иным причинам не в силах обеспечить дети и другие близкие родственники", — отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Таким образом, повышение надбавки до уровня МРОТ позиционируется как попытка приблизить государственную поддержку к практическим потребностям семей, на которых ложится забота о пожилых и тяжелобольных людях.

Как можно будет распоряжаться надбавкой

В комментарии агентству Слуцкий также уточнил, что действующее законодательство позволяет расходовать эту сумму по усмотрению получателя. То есть средства могут быть направлены как на оплату услуг сиделки, так и на другие жизненно необходимые нужды, которые возникают при уходе за пожилым человеком или инвалидом.

Этот акцент важен для понимания логики авторов инициативы: выплата предлагается как финансовый ресурс, который получатель может использовать гибко — без закрепления строго целевого характера и без дополнительных требований к человеку, обеспечивающему уход.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алгоритмы маркетплейсов будут чаще рекомендовать отечественные товары — Алиханов сегодня в 7:34
Забудьте про нейтральный поиск: скоро маркетплейсы будут навязывать вам российские аналоги

Минпромторг напомнил о законопроекте, который изменит рекомендации на маркетплейсах и выведет российские товары на первые позиции поиска.

Читать полностью » Стоимость пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рубля — ПФР сегодня в 7:31
Власти раскрыли карты: каким образом пенсия работающих граждан будет увеличиваться

Власти подтвердили продолжение ежегодного перерасчёта пенсий для работающих пенсионеров с учётом страховых взносов и новых коэффициентов.

Читать полностью » Полномасштабное строительство ВСМ Москва Петербург начнут в 2026 — Минтранс сегодня в 7:22
Время в пути сократится вдвое: что известно о новой высокоскоростной магистрали между столицами

Полномасштабное строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург стартует в 2026 году, а запуск движения запланирован уже на 2028-й.

Читать полностью » ВШЭ будет формировать доклад о старшем поколении раз в два года — ТАСС вчера в 9:17
Социальная политика вслепую закончилась: зачем власти понадобились регулярные отчеты о пенсионерах

В России начнут регулярно анализировать уровень жизни пенсионеров: первый комплексный доклад о социально-экономическом положении подготовят в 2026 году.

Читать полностью » Новую маркировку продуктов с указанием сахара и соли введут в России — РИАН вчера в 9:05
Забудьте про мелкий шрифт: скоро вред сахара и соли будет виден за три метра — вот как это работает

Власти готовят новую маркировку продуктов с предупреждением об избытке сахара и соли — предложения по ее введению должны подготовить в 2026 году.

Читать полностью » Регистрация РПЦ укрепит гуманитарные контакты с Кот-д’Ивуаром — Салтыков вчера в 9:02
РПЦ ставит на Африку: Русская церковь легализуется в сердце Западной Африки — дипломаты в шоке

Россия продвигает православное присутствие в Кот-д'Ивуаре: документы на регистрацию РПЦ поданы, а строительство храма под Абиджаном продолжается.

Читать полностью » Россия заняла седьмое место в мире по импорту игристого вина — ООН Comtrade вчера в 8:16
Игристые вина покорили планету: география крупнейших покупателей охватывает все континенты

Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина. Лидерами мирового рынка остаются США, Великобритания и Япония.

Читать полностью » Цифровой детокс станет массовым трендом к 2026 году — футуролог Попов вчера в 8:08
Ваш смартфон крадёт у вас 88 дней в году: почему в 2026-м все начнут от него избавляться

Футуролог прогнозирует рост отказа от смартфонов и популярность цифрового детокса. В 2026 году антицифровой образ жизни может стать новым трендом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Kia показала рекордный рост продаж в США по итогам 2025 года — 110km.ru
Авто и мото
Hyundai представит электрический минивэн Staria 9 января 2026 — Нуффель
ДФО
В Амурской области привлекут 35 врачей и медсестер в 2026 — Орлов
Красота и здоровье
Учителя имеют право требовать справку после болезни ребенка — Болотова
Экономика
Страхование жизни станет драйвером рынка в 2026 году — Уфимцев
Туризм
Рост внутреннего туризма в России замедлится в 2026 году — АТОР
Экономика
Добыча угля растет в Якутии и на Сахалине — Казанов
Наука
Люди считающие мир несправедливым чаще верят в теории заговора — Фурнхам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet