Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Платежи за ЖКХ
Платежи за ЖКХ
© NewsInfo.Ru by Марк Ульянов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:13

Национальный мессенджер для ЖКХ: что ждет россиян после изменений в Жилищном кодексе с марта 2026 года

В январе 2026 года жители должны оплатить ЖКУ до 12 числа — Александр Аксененко

До 12 января жители должны оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за декабрь, поскольку 10 января выпадает на субботу. Пеня за просрочку начисляться не будет. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в интервью, опубликованном во вторник, 6 января, в издании "Вечерняя Москва".

Изменения в сроках оплаты ЖКУ в 2026 году

Александр Аксененко отметил, что с наступлением нового года срок оплаты квитанций за ЖКУ будет сдвигаться с 10 на 15 число каждого месяца. Однако в первые два месяца 2026 года эта нововведенная практика еще не вступит в силу, и для декабря и января сроки останутся прежними. Это означает, что в январе гражданам следует оплачивать коммунальные услуги до 12 числа, а в феврале — до 10.

Кроме того, парламентарий сообщил, что в праздничные дни могут быть изменения в графике работы отделений банков и почтовых отделений, что также стоит учитывать при оплате коммунальных услуг. В то же время, с марта 2026 года изменения коснутся не только сроков, но и самого порядка взаимодействия с управляющими компаниями.

Нововведения в связи с поправками в Жилищный кодекс

С марта 2026 года в России вступят в силу изменения в Жилищном кодексе, которые изменят не только сроки, но и способы общения управляющих компаний с жильцами.

Теперь для этих целей будет использоваться только национальный мессенджер MAX, как указано в поправках, принятых Госдумой 16 декабря в два этапа — во втором и третьем чтениях. Это нововведение призвано обеспечить более эффективное и безопасное взаимодействие между управляющими компаниями и собственниками жилья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обеспеченность врачами в России составила 43,45 на 10 тысяч человек — Минздрав сегодня в 8:11
Россия выполнила план по врачам на 2030 год досрочно, но клиники пусты: в чём подвох

Россия почти достигла плановой обеспеченности врачами, рассчитанной на 2030 год, но Минздрав признаёт дефицит десятков тысяч специалистов.

Читать полностью » Соцдоплата пенсионерам назначается автоматически без заявлений — Балынин сегодня в 8:08
Выбросьте калькулятор: пенсионерам доплатят до нужной суммы без заявлений

Неработающим пенсионерам в 2026 году доплатят до прожиточного минимума, если суммарные выплаты ниже порога. Эксперт объяснил, что учитывается.

Читать полностью » Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru сегодня в 8:05
Россию ждёт зарплатное цунами, но накроет оно не всех: названы профессии-фавориты 2026 года

В 2026 году зарплаты будут расти точечно: hh. ru назвал дефицитные профессии, где доходы могут увеличиться быстрее всего — от IT до рабочих специальностей.

Читать полностью » В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР сегодня в 8:03
Алкогольная полка скоро опустеет: куда пропадут все вина и что останется в магазинах у дома

В 2026 году алкогольная полка может стать короче: в магазинах у дома останется до 100 позиций вина, а цены вырастут минимум на 10%.

Читать полностью » Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ сегодня в 7:59
Сети объявили ценовую войну: как рис и картошка подешевели сразу на треть и кто за это заплатил

В 2025 году подорожали рыба, водка и хлеб, а капуста и картофель подешевели на десятки процентов. Росстат и аналитики назвали лидеров года.

Читать полностью » Льготный НДС 10% действует на большинство детских товаров — Минпромторг сегодня в 7:50
Родители экономят, бизнес растёт: как льготный НДС в 10% меняет правила игры в детской индустрии

Минпромторг рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров: льготный НДС, займы ФРП и дорожная карта до 2030 года с акцентом на качество и спрос.

Читать полностью » Овощи борщевого набора подешевели из-за урожая — эксперт Леонов сегодня в 7:42
Вот это урожай: цены на борщевой набор рухнули благодаря аграриям

В 2025 году в России подешевели все овощи "борщевого набора": капуста и картофель упали сильнее всего. Эксперт объяснил причины.

Читать полностью » РПЦ призвала отказаться от пьянства в Рождество — иеромонах Макарий сегодня в 7:17
Откажитесь от четвероногого состояния: неожиданный призыв РПЦ к россиянам перед Рождеством

В РПЦ призвали не превращать Рождество в "обжорку и пьянку" и отказаться от "свинского" образа жизни ради духовного обновления.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
В России зафиксировано более 605 тыс. случаев ОРВИ и гриппа на первой неделе 2026 года — Роспотребнадзор
Наука
Компьютеры зафиксировали странный сигнал в Антарктиде — Джулиус
ДФО
В 2026 году индексация пенсий не компенсирует рост расходов для пенсионеров — Герман Ткаченко
ДФО
В Хабаровском крае восстановили более 1,5 тыс. гектаров земель благодаря проектам мелиорации
ДФО
С 2026 года увеличиваются возможности для выявления мошенничества при проверке переводов — Банк России
Красота и здоровье
Норма сладкого для школьников составляет две конфеты в день — врач Хатшуков
Наука
Мозг работает после остановки сердца до трех минут — Daily Express
Красота и здоровье
Нарушения дыхания выявили у 71% людей с хронической усталостью — FM
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet