Национальный мессенджер для ЖКХ: что ждет россиян после изменений в Жилищном кодексе с марта 2026 года

До 12 января жители должны оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за декабрь, поскольку 10 января выпадает на субботу. Пеня за просрочку начисляться не будет. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в интервью, опубликованном во вторник, 6 января, в издании "Вечерняя Москва".

Изменения в сроках оплаты ЖКУ в 2026 году

Александр Аксененко отметил, что с наступлением нового года срок оплаты квитанций за ЖКУ будет сдвигаться с 10 на 15 число каждого месяца. Однако в первые два месяца 2026 года эта нововведенная практика еще не вступит в силу, и для декабря и января сроки останутся прежними. Это означает, что в январе гражданам следует оплачивать коммунальные услуги до 12 числа, а в феврале — до 10.

Кроме того, парламентарий сообщил, что в праздничные дни могут быть изменения в графике работы отделений банков и почтовых отделений, что также стоит учитывать при оплате коммунальных услуг. В то же время, с марта 2026 года изменения коснутся не только сроков, но и самого порядка взаимодействия с управляющими компаниями.

Нововведения в связи с поправками в Жилищный кодекс

С марта 2026 года в России вступят в силу изменения в Жилищном кодексе, которые изменят не только сроки, но и способы общения управляющих компаний с жильцами.

Теперь для этих целей будет использоваться только национальный мессенджер MAX, как указано в поправках, принятых Госдумой 16 декабря в два этапа — во втором и третьем чтениях. Это нововведение призвано обеспечить более эффективное и безопасное взаимодействие между управляющими компаниями и собственниками жилья.