На один укус для тысячи гостей: как мордовская ватрушка-гигант объединила народы

В городе Рузаевка Республики Мордовия состоялся одиннадцатый фестиваль национального гостеприимства "Кургоня", главным гастрономическим событием которого стало приготовление гигантской мокшанской ватрушки. Кулинарный шедевр достиг 3,3 метра в диаметре и весил 250 килограммов, побив предыдущие рекорды праздника.

Традиционное мордовское угощение с творожно-картофельной начинцией символизирует единство и межнациональное согласие. Как отмечают организаторы, изначальный размер ватрушки на первых фестивалях составлял полтора метра, но с каждым годом ее масштабы увеличиваются, отражая растущую популярность мероприятия.

Фестиваль собрал представителей более 40 национальностей, проживающих в Рузаевском районе. В рамках мероприятия работали национальные подворья, где гости могли познакомиться с культурными традициями, бытом и кухней разных народов Мордовии.

История блюда уходит корнями в древнюю легенду о примирении мокшан через совместное приготовление и употребление круглого пирога. В обычной жизни кургоня представляет собой небольшую ватрушку, название которой переводится как "на один укус", но праздничная версия специально готовится таких размеров, чтобы хватило всем гостям.

Праздничные мероприятия совпали с 97-летием Рузаевского района и включали открытие нового многофункционального общественного пространства "Энергия спорта" площадью два гектара, созданного по федеральной программе поддержки местных инициатив.