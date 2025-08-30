Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иркутские ватрушки с творогом
Иркутские ватрушки с творогом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алла Малькова Опубликована сегодня в 20:45

На один укус для тысячи гостей: как мордовская ватрушка-гигант объединила народы

В Мордовии испекли гигантскую ватрушку весом 250 кг на фестивале "Кургоня"

В городе Рузаевка Республики Мордовия состоялся одиннадцатый фестиваль национального гостеприимства "Кургоня", главным гастрономическим событием которого стало приготовление гигантской мокшанской ватрушки. Кулинарный шедевр достиг 3,3 метра в диаметре и весил 250 килограммов, побив предыдущие рекорды праздника.

Традиционное мордовское угощение с творожно-картофельной начинцией символизирует единство и межнациональное согласие. Как отмечают организаторы, изначальный размер ватрушки на первых фестивалях составлял полтора метра, но с каждым годом ее масштабы увеличиваются, отражая растущую популярность мероприятия.

Фестиваль собрал представителей более 40 национальностей, проживающих в Рузаевском районе. В рамках мероприятия работали национальные подворья, где гости могли познакомиться с культурными традициями, бытом и кухней разных народов Мордовии.

История блюда уходит корнями в древнюю легенду о примирении мокшан через совместное приготовление и употребление круглого пирога. В обычной жизни кургоня представляет собой небольшую ватрушку, название которой переводится как "на один укус", но праздничная версия специально готовится таких размеров, чтобы хватило всем гостям.

Праздничные мероприятия совпали с 97-летием Рузаевского района и включали открытие нового многофункционального общественного пространства "Энергия спорта" площадью два гектара, созданного по федеральной программе поддержки местных инициатив.

