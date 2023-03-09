Первые национализированные предприятия украинских олигархов будут проданы уже в 2023 году. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Это процесс совсем не быстрый. Стоимость предприятий очень большая, по многим исчисляется миллиардами рублей. Для нас важно, чтобы была гарантия инвестирования, развития. Все предприятия востребованные, хорошие. Абсолютно убежден, что мы найдем достойных инвесторов, которые продолжат это дело с пользой для Крыма", — отметил Константинов, передает РИА "Новости".

Напомним, в феврале 2023 года в Крыму национализировали имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также ряду других украинских политиков и бизнесменов. Всего государству отошло порядка 500 объектов недвижимости, включая известные крымские дома отдыха, санатории и гостиницы и производственные предприятия.