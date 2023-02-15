Российские миллиардеры пытались скрыть свои активы на Украине, чтобы избежать национализации. Об этом сообщает СБУ

"Служба безопасности Украины пресекла попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий на Украине. Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", — говорится в сообщении ведомства.

По утверждениям СБУ, российские владельцы пытались скрыть более 100 единиц автомобилей и специализированной техники, 6 вагонов с агропродукцией, более 5,5 тысяч контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана, а также практически 1,2 тысяч тонн минеральных удобрений и других сельхозтоваров, сообщает РИА "Новости".