Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.02.2023 : 73,8645
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.02.2023 : 79,3355
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:57

Российские миллиардеры хотели скрыть активы от национализации на Украине

Российские миллиардеры пытались скрыть свои активы на Украине, чтобы избежать национализации. Об этом сообщает СБУ

"Служба безопасности Украины пресекла попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий на Украине. Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Инвест Агро", — говорится в сообщении ведомства.

По утверждениям СБУ, российские владельцы пытались скрыть более 100 единиц автомобилей и специализированной техники, 6 вагонов с агропродукцией, более 5,5 тысяч контейнеров с ильменитовой рудой, необходимой для изготовления титана, а также практически 1,2 тысяч тонн минеральных удобрений и других сельхозтоваров, сообщает РИА "Новости".

Мир

Россия отправила 80 тонн гумпомощи и 1 млн долларов пострадавшей Турции

Об этом сообщил посол Турции в Москве Мехмет Самсар, подчеркнув активное участие Москвы в делах иностранного государства

Читать полностью

Lufthansa назвала причину задержек своих рейсов по всему миру

Причиной задержек авиарейсов стало повреждение кабеля Deutsche Telekom

Читать полностью

Общество

Twitter стал местом свободы слова после его приобретения Илоном Маском

Пользователи социальной сети замечают, что платформа постепенно перестает быть местом "обмена официальными сообщениями"

Читать полностью

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля

Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения

Читать полностью

Новости