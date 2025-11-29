Ветер, фронты и ледяные скачки: Приморье готовится к самой контрастной зиме последних лет

Недавний циклон, беспрепятственно прошедший через Приморье, заметно изменил привычный ритм погоды. На фоне уходящей непогоды специалисты фиксируют перестройку атмосферных процессов, которая способна определить развитие метеоситуации на ближайшие дни. Об этом сообщает издание "ФедералПресс".

Воздействие циклона на атмосферную динамику

Метеорологи отмечают, что после интенсивного циклона энергетический баланс тропосферы начал смещаться, что усилило движение воздушных масс. По данным синоптических служб, перестройка потоков приводит к ускорению изменений погоды и более быстрому перемещению барических систем. И эта динамика уже отражается на расчетах краткосрочных прогнозов.

"Более тонкие расчёты указывают на существенное ускорение динамики термодинамических процессов: увеличивается скорость движения барических объектов и скорость изменения характера погоды в Приморском крае", — пояснил глава Примгидромета Борис Кубай.

По словам специалистов, такая перестройка воздушных процессов делает прогноз на ближайшие дни особенно переменчивым. И если часть эффектов будет носить кратковременный характер, то общая тенденция к ускорению атмосферной циркуляции сохранится.

Новые фронты и температурные перепады

Синоптики предупреждают: вслед за прошедшим циклоном регион в выходные накроет очередной атмосферный фронт. Он принесёт слабые снегопады, а на южном побережье — небольшие дожди. Уже в ночь на понедельник над Японским морем пройдёт следующий циклон, однако холодный воздух способен вытеснить его южнее, что позволит Владивостоку избежать серьёзных последствий. Основная часть его энергии уйдёт в море.

Температурный фон в эти дни останется нестабильным. После кратковременного похолодания в субботу и воскресенье на юге края вновь ожидается потепление, местами до положительных значений. Но уже к понедельнику подойдёт новая волна холода, пик которой прогнозируется на 3 декабря: минимальные температуры в большинстве районов достигнут -20…-25 градусов, на севере — до -30. Во Владивостоке ночью вероятно понижение до -12…-15 градусов.

Начало зимы с контрастами

В середине недели метеорологи ожидают новое потепление, которое принесёт плюсовые дневные температуры на юге Приморья. Такой контрастный переход от мороза к кратковременному теплу определит старт календарной зимы как один из самых динамичных за последние годы. И хотя резкие перепады создают сложности в прогнозировании, специалисты подчёркивают: подобные колебания укладываются в естественные сценарии для региона.