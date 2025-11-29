Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Циклон
Циклон
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:24

Ветер, фронты и ледяные скачки: Приморье готовится к самой контрастной зиме последних лет

Начало зимы в Приморье отметится резкими температурными перепадами — ФедералПресс

Недавний циклон, беспрепятственно прошедший через Приморье, заметно изменил привычный ритм погоды. На фоне уходящей непогоды специалисты фиксируют перестройку атмосферных процессов, которая способна определить развитие метеоситуации на ближайшие дни. Об этом сообщает издание "ФедералПресс".

Воздействие циклона на атмосферную динамику

Метеорологи отмечают, что после интенсивного циклона энергетический баланс тропосферы начал смещаться, что усилило движение воздушных масс. По данным синоптических служб, перестройка потоков приводит к ускорению изменений погоды и более быстрому перемещению барических систем. И эта динамика уже отражается на расчетах краткосрочных прогнозов.

"Более тонкие расчёты указывают на существенное ускорение динамики термодинамических процессов: увеличивается скорость движения барических объектов и скорость изменения характера погоды в Приморском крае", — пояснил глава Примгидромета Борис Кубай.

По словам специалистов, такая перестройка воздушных процессов делает прогноз на ближайшие дни особенно переменчивым. И если часть эффектов будет носить кратковременный характер, то общая тенденция к ускорению атмосферной циркуляции сохранится.

Новые фронты и температурные перепады

Синоптики предупреждают: вслед за прошедшим циклоном регион в выходные накроет очередной атмосферный фронт. Он принесёт слабые снегопады, а на южном побережье — небольшие дожди. Уже в ночь на понедельник над Японским морем пройдёт следующий циклон, однако холодный воздух способен вытеснить его южнее, что позволит Владивостоку избежать серьёзных последствий. Основная часть его энергии уйдёт в море.

Температурный фон в эти дни останется нестабильным. После кратковременного похолодания в субботу и воскресенье на юге края вновь ожидается потепление, местами до положительных значений. Но уже к понедельнику подойдёт новая волна холода, пик которой прогнозируется на 3 декабря: минимальные температуры в большинстве районов достигнут -20…-25 градусов, на севере — до -30. Во Владивостоке ночью вероятно понижение до -12…-15 градусов.

Начало зимы с контрастами

В середине недели метеорологи ожидают новое потепление, которое принесёт плюсовые дневные температуры на юге Приморья. Такой контрастный переход от мороза к кратковременному теплу определит старт календарной зимы как один из самых динамичных за последние годы. И хотя резкие перепады создают сложности в прогнозировании, специалисты подчёркивают: подобные колебания укладываются в естественные сценарии для региона.

Родные пропавшего Игоря Ярыша обратились за помощью к волонтерам — Светлана Шерстобоева вчера в 3:40
Бангкок в тревоге: пропавший россиянин должен был вернуться на день рождения, но исчез в аэропорту

59-летний IT-специалист пропал в аэропорту Бангкока перед вылетом домой. Волонтеры и родные просят помощи в поисках мужчины, который не выходит на связь.

Читать полностью » Сахалинская область вводит штрафы за неоплаченную парковку — Наталья Коршунова вчера в 3:40
Сахалин вводит новые штрафы за платную парковку: сколько придётся заплатить за нарушение правил

В Сахалинской области приняли новый закон о штрафах за нарушение правил платных парковок, предусматривающий значительные санкции для нарушителей.

Читать полностью » Мишустин подписал распоряжение о строительстве оптоволокна в Якутии на сумму 5,4 млрд руб. 27.11.2025 в 18:53
7 тысяч километров связи: тундра готовится к самому крупному цифровому скачку за десятилетия

Правительство выделяет 5,4 млрд рублей на строительство оптоволоконных линий в Якутии, чтобы соединить десятки удалённых посёлков и обеспечить быстрый интернет в Арктической зоне.

Читать полностью » Суд в Хабаровске оштрафовал директора базы отдыха за травму подростка 27.11.2025 в 12:21
Снежный склон стал причиной уголовного дела: в Хабаровске вынесен приговор по инциденту с подростком

Суд в Хабаровске признал директора базы отдыха виновным после травмы подростка на горке, указав, что несчастный случай стал следствием отсутствия контроля и мер безопасности.

Читать полностью » Учёные предупредили о риске выбросов вулкана 26.11.2025 в 16:28
Серый океан над полуостровом: выброс Безымянного может накрыть восток Камчатки в любой момент

Безымянный выбросил пепел на высоту десяти километров, и вулканологи фиксируют признаки готовящегося сильного извержения, которое может затронуть населённые округа Камчатки.

Читать полностью » Вулкан Шивелуч сформировал пепловый шлейф длиной около 30 километров — ТАСС 26.11.2025 в 5:36
Угроза над Дальним Востоком: вулкан Шивелуч активизировался и поднял пепел в небо

Новый выброс пепла Шивелуча вновь поднял уровень тревоги на Камчатке, где вулкан продолжает проявлять активность, влияющую на безопасность авиации.

Читать полностью » Северный форум обсуждает устойчивое развитие Севера и Арктики – Владимир Васильев 26.11.2025 в 5:36
Арктика под прицелом 50 стран: почему весь мир следит за форумом в Якутске

Северный форум в Якутске собирает свыше сотни экспертов, чтобы обсудить развитие Арктики и международное партнёрство в условиях меняющегося мира.

Читать полностью » В Хабаровском крае на ремонт 120 км дорог направят 7,7 млрд рублей в следующем году 25.11.2025 в 21:45
Разбитые трассы должны остаться в прошлом: Хабаровский край запускает ремонтный марафон

Власти Хабаровского края готовят крупный ремонт дорог и обновление общественного транспорта, усиливая контроль за безопасностью и эффективностью инфраструктурных проектов.

Читать полностью »

