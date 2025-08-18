Отдых важнее штанги: почему мышцы не растут, даже если вы много тренируетесь

Фитнес-тренер Иван Милославский в беседе с "Чистополь-информ" рассказал, на что стоит обратить внимание тем, кто хочет увеличить объем мышц.

Тренировки: регулярность и базовые упражнения

Эксперт советует:

тренироваться 3-5 раз в неделю,

постепенно повышать нагрузку,

делать упор на базовые упражнения — жим лежа, становую тягу и приседания.

Такая программа, по его словам, формирует прочный фундамент для роста силы и мышц.

Питание: профицит калорий — главное условие

Милославский подчеркнул:

"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва".

Оптимальным он считает профицит 200-400 ккал в день с обязательным включением в рацион белков, жиров и углеводов.

Восстановление: сон и отдых

Еще один ключевой фактор — восстановление. По словам тренера, именно во сне мышцы растут и укрепляются. Поэтому важно спать не менее 7-9 часов в сутки и не перегружать организм.