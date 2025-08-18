Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Отдых важнее штанги: почему мышцы не растут, даже если вы много тренируетесь

Фитнес-тренер Милославский: жим, тяга и приседания формируют основу для увеличения мышц

Фитнес-тренер Иван Милославский в беседе с "Чистополь-информ" рассказал, на что стоит обратить внимание тем, кто хочет увеличить объем мышц.

Тренировки: регулярность и базовые упражнения
Эксперт советует:

  • тренироваться 3-5 раз в неделю,
  • постепенно повышать нагрузку,
  • делать упор на базовые упражнения — жим лежа, становую тягу и приседания.

Такая программа, по его словам, формирует прочный фундамент для роста силы и мышц.

Питание: профицит калорий — главное условие
Милославский подчеркнул:

"Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва".

Оптимальным он считает профицит 200-400 ккал в день с обязательным включением в рацион белков, жиров и углеводов.

Восстановление: сон и отдых
Еще один ключевой фактор — восстановление. По словам тренера, именно во сне мышцы растут и укрепляются. Поэтому важно спать не менее 7-9 часов в сутки и не перегружать организм.

