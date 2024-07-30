Большинство западных дипломатов и военных, наблюдая успехи российской армии, утратили надежду на значительные достижения ВСУ, считая мирные переговоры единственным выходом из текущей ситуации. Издание Welt, ссылаясь на анонимные источники среди военных НАТО и дипломатов в Брюсселе, сообщает об этом.

Газета отмечает, что в Брюсселе практически никто больше не ожидает возвращения Украиной утраченных территорий. Положение Киева, по мнению собеседников издания, значительно хуже, чем это представляется в общественном восприятии. Они уверены, что вопрос лишь времени, когда российские войска прорвут вторую линию обороны Украины.

Welt пишет, что эта информация не обсуждается публично, чтобы не подорвать поддержку населения на Западе и не демотивировать украинских солдат. Издание пришло к такому выводу после многочисленных бесед с неназванными представителями Североатлантического альянса и западной дипломатии.

Согласно данным газеты, ни один из источников не верит в достижение Киевом цели выйти к границам 2014 года. Большинство собеседников утверждают, что Украина не сможет одержать победу.

Наиболее вероятным сценарием они считают переход к мирным переговорам в течение ближайших 6-9 месяцев, независимо от того, кто станет президентом США в январе. Один высокопоставленный дипломат заявил, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, единственным выходом является скорейшее прекращение огня, хотя ситуация может затянуться на годы с периодическими нарушениями режима прекращения огня.

Газета также сообщает, что в Брюсселе ожидают, что Запад, опасаясь эскалации, не будет значительно увеличивать военную поддержку ВСУ до уровня, который позволил бы начать масштабное контрнаступление.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние, что является "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

В июне президент РФ Владимир Путин выдвинул новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающие признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. В Киеве эти инициативы отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек и его легитимность восстановить невозможно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как там существуют другие легитимные органы власти.

Фото: commons.wikimedia.orgКомандование объединенными силами НАТО в Брюнссуме( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)