Новые виды пауков Mimetidae найдены на юге Индии

На юге Индии обнаружены два новых вида пауков из семейства Mimetidae

Зоологическая служба Индии (ZSI) объявила о находке двух новых видов пауков на юге страны, как сообщает телеканал NDTV. Эти пауки принадлежат к семейству Mimetidae, и это первое открытие такого рода за 118 лет в Индии.

Новые для науки виды пауков были обнаружены в штатах Карнатака и Керала, на территории горного массива Западные Гхаты. Им присвоены названия Mimetus Spinatus и Mimetus Parvulus.

По словам директора ZSI Дхрити Баннерджи, Западные Гхаты имеют значительное влияние на климат страны и постоянно поражают исследователей своим разнообразием эндемичных видов.

Баннерджи также отметила, что такие открытия подчеркивают важность дальнейших исследований в этом регионе, который считается одним из ключевых центров биоразнообразия на планете.

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