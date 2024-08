РБК Украина: В Харькове горит "Турбоатом"

В Харькове на территории "Турбоатома", одного из крупнейших мировых производителей турбин для электростанций, произошел пожар.

Как сообщает агентство РБК-Украина, возгорание случилось в неиспользуемой более 20 лет градирне, предназначенной для охлаждения воды.

"Турбоатом" специализируется на производстве паровых турбин для тепловых и атомных электростанций, а также гидравлических турбин для ГЭС. Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Пока нет информации о масштабах пожара и возможных причинах его возникновения. Также неизвестно, нанесен ли ущерб производственным мощностям предприятия.

Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.