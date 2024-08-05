РБК Украина: В Харькове горит "Турбоатом"

В Харькове на территории "Турбоатома", одного из крупнейших мировых производителей турбин для электростанций, произошел пожар.
Как сообщает агентство РБК-Украина, возгорание случилось в неиспользуемой более 20 лет градирне, предназначенной для охлаждения воды.
"Турбоатом" специализируется на производстве паровых турбин для тепловых и атомных электростанций, а также гидравлических турбин для ГЭС. Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Пока нет информации о масштабах пожара и возможных причинах его возникновения. Также неизвестно, нанесен ли ущерб производственным мощностям предприятия.
Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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