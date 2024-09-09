На Украине учебники для семиклассников, в которых была представлена карта страны без Крыма, будут отозваны из школ и перепечатаны, сообщает издательство "Литера".

Депутат Верховной Рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина в понедельник выразила недовольство тем, что Министерство образования выпустило учебник по украинскому языку с картой, не включающей Крым. Она отметила, что будет признана ошибка, и все учебники будут отозваны из учебных заведений. Вместо этого будет напечатан исправленный тираж, который обеспечит школы новыми учебниками, как сообщает издание "Зеркало недели".

Также стало известно, что издательство приняло решение уволить главного дизайнера и вынести выговоры с штрафами всем, кто был причастен к выпуску данного учебника.

Учебник "Украинский язык. 7 класс" вышел в 2024 году и получил одобрение Министерства образования и науки.

Это не первый случай подобного рода. В 2021 году украинские СМИ сообщали о выпуске учебника по истории Украины, в котором также была представлена карта страны без Крыма.

Полуостров стал частью России в марте 2014 года после референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за присоединение к России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, и многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. В свою очередь, российское руководство неоднократно подчеркивало, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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