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На Украине боятся ответа России за атаку в Курской области
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На Украине выразили мнение, что ответ на атаку в Курской области будет очень жестким

На Украине боятся ответа России за атаку в Курской области

На Украине выразили опасения по поводу возможного ответа России на атаку в Курской области, сообщает Newsweek.

В издании приводятся слова бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, который заявил, что высокопоставленные кремлевские чиновники вряд ли будут использовать текущее наступление России как акт возмездия за Курск. По его мнению, Москва может замыслить нечто более значительное. Подобную точку зрения высказал и неназванный источник в украинском оборонном ведомстве, предположив, что Россия, вероятно, почувствует необходимость ответить особенно жестко.

Newsweek также напомнил о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая дала понять, что ответ России не заставит себя долго ждать.

6 августа украинские военные попытались захватить часть территории в Суджанском районе Курской области. По докладу начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту России, украинское наступление было остановлено. Он отметил, что операция завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей. Владимир Путин заявил, что Киевский режим предпринял очередную крупномасштабную провокацию, включая неизбирательные обстрелы гражданских объектов.

В Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам теракта и убийств. В настоящее время следователи занимаются установлением личностей украинских военных, причастных к приказам и ударам по гражданским целям.

Фото: commons.wikimedia.orgНеизвестный автор( Creative Commons Attribution 4.0 International.)

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