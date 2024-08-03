Washington Post сообщают, что на Украине крайне встревожены обменом между Россией и Западом

В Украине нарастает беспокойство по поводу масштабного обмена заключенными между Россией и США, как сообщает Washington Post. Издание подчеркивает, что украинское общество остро осознает зависимость выживания страны от внешней финансовой и военной поддержки. Любое ослабление этого потока помощи может поставить Украину в крайне уязвимое положение. Поэтому известие о соглашении по обмену заключенными, ставшем результатом длительных и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном, вызвало настороженность среди части украинского населения.

Мэр Киева Виталий Кличко выразил опасения, что подобные обмены могут стать прецедентом, имеющим негативные последствия.

В рамках этого обмена, состоявшегося первого августа, на родину вернулись восемь российских граждан, ранее находившихся в заключении в западных странах. Среди них были Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев. По информации из компетентных источников, некоторых из них подозревали в связях с российской разведкой, однако обвинения не были доказаны. По прибытии их встретил Владимир Путин, который объявил о намерении представить к государственным наградам тех, кто связан с военной службой.

В свою очередь, в западном направлении вылетели граждане США, Германии, России, а также лица с двойным гражданством, осужденные по различным статьям, включая государственную измену и призывы к экстремизму. Владимир Путин подписал указы об их помиловании.

Фото: commons. wikimedia.org(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)