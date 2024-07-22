Спрос и цены на нелегальное пересечение границы значительно возросли после принятия законопроекта, усиливающего мобилизацию на Украине. В участии в этих схемах замешаны и пограничники, сообщает украинское издание "Страна".

По информации издания, осенью 2023 года стоимость организации пешего перехода через границу вне официальных пунктов пропуска начиналась от одной-двух тысяч долларов. В настоящее время эта сумма возросла до семи-восьми тысяч долларов.

Издание указывает, что с учетом того, что речь идет о сотнях человек, пытающихся выехать ежедневно, можно говорить о целой индустрии с объемом рынка в десятки миллионов долларов ежемесячно. При этом даже с такими ценами спрос значительно превышает предложение: время ожидания на выезд после внесения аванса часто составляет около месяца и более.

Кроме того, в условиях массовых нелегальных переходов границы участились случаи коррупции среди пограничников. Существуют различные схемы их участия. Одна из них заключается в том, что сотрудники пограничной службы продают информацию о времени и маршрутах патрулей вдоль границы, что позволяет нелегальным мигрантам беспрепятственно пересекать ее. Стоимость этой услуги варьируется от одной до трех тысяч долларов.

Еще одна схема включает в себя самостоятельный перевод уклонистов пограничниками во время патрулирования или пограничного контроля на пунктах пропуска, и цена такого "сервиса" составляет от трех до пяти тысяч долларов.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля сообщил, что ежедневно около 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿