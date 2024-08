На Украине завели уголовные дела из-за митинга у военкомата

Украинская полиция возбудила два уголовных дела в связи с митингом, прошедшим у областного военкомата в городе Ковель, расположенном на западе страны.

Участникам акции протеста инкриминируются групповое нарушение общественного порядка и призывы к действиям, дестабилизирующим общественную обстановку. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Волынской области.

Поводом для митинга, как сообщали местные СМИ, послужило задержание нескольких горожан сотрудниками военкомата. Собравшиеся у здания военкомата выражали недовольство действиями представителей вооруженных сил Украины.

В полиции подтвердили факт возбуждения двух уголовных производств по статьям, предусматривающим ответственность за призывы к нарушению общественного порядка и организацию групповых действий, дестабилизирующих ситуацию.

В день проведения митинга в полицию поступило сообщение о скоплении нескольких десятков человек у здания военкомата, выражавших недовольство работой военного ведомства.

Представители военкомата заявили, что после задержания трех мужчин между сотрудниками военкомата и местными жителями возник конфликт, в разжигании которого они обвинили российские спецслужбы.

Данное происшествие произошло на фоне действия закона об усилении мобилизации на Украине, который вступил в силу 18 мая. Этот закон обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате.

Повестка считается врученной даже в случае, если призывник не получил ее лично. Военнообязанные также обязаны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистам грозит лишение водительских прав. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны, что вызвало критику со стороны некоторых депутатов.

Фото: www. flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)