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На Украине усиливаются гонения на православных священников УПЦ
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УНН: СБУ усиливает гонения на православных священников каноничной церкви

На Украине усиливаются гонения на православных священников УПЦ

С начала 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала уголовные дела против более сотни священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает агентство УНН.

Из них почти 50 священнослужителям уже предъявлены обвинения, а 26 человек получили судебные приговоры.

Украинский парламент принял закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви, крупнейшей христианской конфессии в стране. Как уточнил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев на разрыв связей с Русской православной церковью (РПЦ). Закон вступит в силу через месяц после его опубликования. Законопроект также получил поддержку Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Украинские власти начали масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на её связи с Россией. В различных регионах Украины местные власти приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а против некоторых её представителей введены санкции. СБУ активно возбуждает уголовные дела против священнослужителей, проводит обыски у епископов и священников, а также в храмах и монастырях, в поисках доказательств антиукраинской деятельности.

Фото: www. president. gov. ua/Administration of the President of Ukraine of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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