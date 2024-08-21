С начала 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала уголовные дела против более сотни священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает агентство УНН.
Из них почти 50 священнослужителям уже предъявлены обвинения, а 26 человек получили судебные приговоры.
Украинский парламент принял закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви, крупнейшей христианской конфессии в стране. Как уточнил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев на разрыв связей с Русской православной церковью (РПЦ). Закон вступит в силу через месяц после его опубликования. Законопроект также получил поддержку Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Украинские власти начали масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на её связи с Россией. В различных регионах Украины местные власти приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а против некоторых её представителей введены санкции. СБУ активно возбуждает уголовные дела против священнослужителей, проводит обыски у епископов и священников, а также в храмах и монастырях, в поисках доказательств антиукраинской деятельности.
Фото: www. president. gov. ua/Administration of the President of Ukraine of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Нацгвардия Украины отказалась выполнять задачи под Покровском
Три роты украинской Национальной гвардии, включая командный состав, отказались выполнять боевые приказы в районе Красноармейска (известного как Покровск), находящегося на контролируемой Украиной территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил изданию "Страна" военнослужащий второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Владислав.
Бундесвер отказался комментировать поставки запчастей ВСУ в Курской области
Арне Коллатц, официальный представитель оборонного ведомства Германии, уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных поставках немецкими компаниями запасных частей для военной техники украинских вооруженных сил, действующих на территории Курской области России.
Жена Дмитрия Диброва опубликовала фото с сыновьями: "Сколько силикона"
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва похвасталась сногсшибательной фигурой в купальнике и показала сыновей.
Астролог Зак: нельзя называть ребенка именем его отца
Когда человек меняет имя и отчество, он создает себе новую личность. Благодаря этому он может с чистого листа начинать жизнь, отказавшись от своей прошлой судьбы. Об этом NewsInfo.Ru сообщил астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак.