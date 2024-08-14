На Украине украли деньги выделенные на производство защиты для танков

Сотрудники оборонного предприятия в Киеве присвоили 290 тысяч долларов, которые были выделены на разработку динамической защиты для украинских танков, сообщила в среду Служба безопасности Украины (СБУ) через свой Telegram-канал.
Согласно материалам СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), подозреваемыми оказались лица, причастные к хищению средств, предназначенных для производства динамической защиты для танков ВСУ. Эта схема нанесла государственному бюджету ущерб в размере почти 12 миллионов гривен (около 290 тысяч долларов).
В публикации уточняется, что в 2022 году Министерство обороны Украины заключило контракт с киевским машиностроительным предприятием на разработку динамической защиты для бронетехники ВСУ. Однако сотрудники предприятия намеренно завысили суммы в контракте и присвоили разницу между реальной стоимостью продукции и завышенной суммой в договоре.
Фото: commons.wikimedia.orgМинистерство обороны Украины(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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